Sitpa aclara gratis las dudas de los trabajadores por la crisis del coronavirus

El Sindicato Intersectorial de Trabajadores de la Provincia de Alicante (Sitpa) quiere transmitir la preocupación que le están haciendo llegar numerosos trabajadores y trabajadoras de las empresas de la provincia de Alicante, así como las actuaciones que están adoptando algunos empresarios respecto a las medidas laborales y sociales que ha tomado el Gobierno tras decretar el estado de alarma por el coronavirus.

El responsable del nuevo sindicato, Joaquín Gil, quiere despejar las dudas más frecuentes que muchos empleados y empleadas le están haciendo llegar:

"1. Que las medidas tomadas en cuanto a los ERTE (expedientes de regulación de empleo temporales), están orientadas a que no se generen despidos, ni modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo.

- Las empresas de menos de 50 trabajadores/as no van abonar la seguridad social. No tiene ningún coste empresarial.

- Todos los trabajadores/as tienen derecho a la prestación por desempleo, cumplan o no los requisitos de cotización. Además el tiempo de uso de la prestación por desempleo, no se le descontará al trabajador/a de su futura prestación, y además será cotizado a todos los efectos.

- No se pierde antigüedad, no se cambia la modalidad de contrato.

Si bien queremos trasladar que dicho proceso, repito, orientado a que no se pierda empleo, debe realizarse según las directrices que ha dictado dicha normativa, para que puedan cumplir con todos los requisitos. Debe ir negociado con la Representación legal de los trabajadores, o en su defecto si no existiera, con tres trabajadores/as, y cumplir los plazos exigidos. Cualquier defecto de forma o motivo, puede conllevar que el Expediente de Regulación le cueste dinero a las empresas y derechos sociales a los trabajadores/as.

Se han acortado los plazos para su aprobación y facilitado el trámite. Pedimos responsabilidad a todas las empresas, para que esta medida cumpla con el objetivo para el cual ha sido regulada.

2. Para evitar y disminuir los ERTE se podrán adaptar y reorganizar la jornada laboral, con acuerdo con el trabajador/a. O reducir su jornada de trabajo con la correspondiente pérdida salarial, siempre previo acuerdo.

3. Se han creado medidas para la financiación económica de las empresas, así como para la interrupción de las cuotas de autónomo. Pedimos públicamente a aquellas empresas que continúen con su actividad, que cumplan con las normativas del ministerio de Sanidad y que tomen las medidas preventivas necesarias para garantizar la salud de los trabajadores/as."

El sindicato Sipta se ha puesto a disposición de todas las personas que necesiten información gratuita sobre estos procesos o necesiten aclarar las dudas que puedan tener. Para contactar con Sipta hay que enviar un mensaje al correo electrónico: sitpaalicante@gmail.com