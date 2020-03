Elda ultima una ayuda de 150 euros para familias en riesgo de exclusión

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Bienestar Social, última una ayuda de 150 euros para todas las personas y familias que estén pendientes de una resolución que les permita recibir una ayuda de emergencia o la renta valenciana de inclusión.

Esta ayuda también se iba a destinar a las familias con menores becados en los comedores escolares con el objetivo de que pudiesen comprar alimentos y productos de primera necesidad, pero finalmente la Conselleria de Educación ha dispuesto que las empresas que gestionan los comedores escolares se encarguen de llevar a sus casas la comida de los menores sin recursos.

Alba García, concejala de Bienestar Social, ha explicado que "habíamos enviado un correo electrónico a todos los centros educativos para que nos informaran de todos los escolares becados y que no se nos escapase ningún caso, pero con la decisión de la Conselleria no será necesario".

La edil ha afirmado que "desde la Mesa ISAE estamos coordinados con todas las ONG que también atienden a personas necesitadas y familias que no reciben ayudas y les hemos aconsejado que el reparto de alimentos se haga a domicilio para evitar aglomeraciones. El Centro de Emergencia Social de Cruz Roja estará abierto de 9.00 a 14.00 horas para las personas sin hogar, aunque no tenemos constancia de que en la ciudad de Elda haya ninguna en estos momentos. Las personas a las que no podamos hacerle la transferencia y lo necesiten se hará éste pago a través de los convenios".

En el Centro Social Severo Ochoa hay seis personas atendiendo telefónicamente todas las consultas, ya que la atención presencial se limite exclusivamente a casos urgentes de atención a mujeres o menores víctimas de violencia machista o de malos tratos. El resto de empleados municipales están trabajando telemáticamente y disponibles en caso de necesidad.