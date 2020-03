El PP de Elda rechaza el cambio de nombre de calles "sin consultar con los vecinos"

Fran Muñoz, portavoz del Grupo Popular de Elda, ha anunciado esta mañana su abstención en el cambio de nombre de las 15 calles de la localidad.

Se trata de una propuesta del equipo de Gobierno que, previsiblemente será aprobada por el pleno de mañana.

Según explican los populares eldenses el Gobierno local tendría que actuar en otras cosas "más necesarias" para la ciudad que, a su juicio, sería "reasfaltar, renovar aceras y sustituir antiguas farolas que todavía quedan en las calles". Todo ello "antes de cambiarles el nombre", ya que, como apuntan, "no se debe empezar la casa por el tejado, lo primero es mejorar las vías y luego colocarles el rótulo".

Muñoz recuerda que este tema ya se planteó hace tres años y el PP anunció su voto favorable, siempre y cuando se consultase con los vecinos, comerciantes y empresas. Ahora, lamenta, de nuevo, "la falta de participación ciudadana en este asunto".

En este sentido, hace tres años Rubén Alfaro se comprometió a hacer un proceso de participación ciudadana, un compromiso que no se ha llevado a cabo. "El Gobierno está para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para generárselos", destacan los populares, quienes han querido dejar claro su apoyo a la propuesta, "los nombres de mujeres ilustres nos parece perfecto, no queremos generar ninguna polémica al respecto, pero primero hay que arreglar las calles, luego consultar con los vecinos y lo último debería ser el cambio de nombres".

Como apuntan "no es una cuestión de nombres, es un problema de necesidades y de consenso".

Por otra parte, el portavoz del PP ha recriminado al equipo de Gobierno su reiterada y única gestión en torno a la II República, como es el caso de "las rutas de la Elda republicana, la exposición de la vara de Azaña, el 81 aniversario de la República, la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo i el Inventario de Patrimonio Eldense de la Guerra Civil".

Ante esta decisión, Muñoz considera que "si se adecuaran calles, mejorasen los parques y se abriera el Jardín de la Música o la Casa Colorá, no tendríamos ningún problema, es hora de la agenda 2020 y dejar atrás la agenda 1936", porque considera que "Elda tiene otras prioridades y hay que trabajar para mejorar calles y barrios porque llevan cinco años sin hacerlo".

En otro orden de cosas, el Grupo Popular ha anunciado su voto favorable a nombrar a la escritora eldense Elia Barceló, como Hija Predilecta de Elda. Un acuerdo que se tomará en el próximo Pleno de la Corporación.

Desde el PP "estamos orgullosos de que Elia sea distinguida en su ciudad natal, porque su trayectoria tiene reconocimiento internacional y hace alarde de su ciudad de nacimiento".