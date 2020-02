El concejal Mateos rompe con Vox en Elda pero se pasa al grupo no adscrito para mantener el acta

José Francisco Mateos ha abandonado Vox al año justo de afiliarse y a los ocho meses de jurar el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Elda. La decisión la comunicó al Ayuntamiento en la tarde de ayer mediante un escueto comunicado en el que señala lo siguiente: «Envío el siguiente escrito ante las circunstancias de haberse hecho tan tarde para poder haber notificado personalmente mi decisión de causar baja con fecha de hoy, 28 de febrero de 2020, como concejal y portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Elda, y también mi baja como militante de dicho partido y mi pase a concejal no adscrito».

Las desavenencias de Mateos con la dirección local de Vox eran más que evidentes desde el mismo momento en el que fue nombrado cabeza de lista de la candidatura. Su pasado como concejal del Partido Popular durante doce años, ocho de ellos al frente de las áreas de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico, generó un fuerte rechazo en un amplio sector de la formación de Santiago Abascal en Elda. Que once miembros de la candidatura decidieran no aparecer en la fotografía del cartel electoral es una clara prueba de ello. Pero no fue la única.

En noviembre pasado se sumó, junto al resto de miembros de la Corporación local, al acto institucional en el día internacional contra la violencia de género que organizó el equipo de gobierno socialista de Elda. Un mes más tarde decidió destituir a su secretaria del grupo municipal y número tres de la lista electoral, la abogada Esther Mendiola, por «falta de confianza» con su trabajo. De hecho, habían dejado de hablarse.

Hace dos semanas Mateos denunció públicamente el «drama» de la inmigración ilegal en una exposición plástica que realizó en el Museo del Calzado junto al artista italiano Enzo Trepiccione. Haciendo alarde de su libertad creativa y personal, por encima de su dimensión política, el dimisionario quiso expresar, a través de su faceta artística, su repulsa social ante «la tragedia que vivimos en el Mare Nostrum, una frontera insalvable para muchas personas que no pueden alcanzar la costa en busca de un destino mejor».

En la presentación de la exposición Éxodo llegó a comentar que «con 68 años que tengo, estando ya jubilado y sin ser profesional de la política, no renuncio a mi libertad ni estoy ya para dar la vida por ninguna causa». Más recientemente, el pasado 17 de febrero, llamó especialmente la atención en el pleno del presupuesto su sonoro silencio y, sobre todo, su abstención a las cuentas del PSOE.

«Llevo madurando todo esto desde enero y prefiero apartarme de un partido donde no me encuentro cómodo. Pero no voy a entrar en discrepancias porque no quiero hacer daño y sigo defiendo la unidad nacional y el español como lengua de todos», manifestó ayer justificando no haber dejado el acta de concejal «porque tengo el derecho moral y legal a mantenerla, y me brindo a todos los eldenses para seguir trabajando por ellos». De momento Vox no le ha pedido el acta y ha asumido su renuncia con corrección en las formas. Al fin y al cabo era algo que se veía venir desde hacía tiempo.