La Mancomunidad del Vinalopó paga 600.000€ en multas por la contaminación de la depuradora de Elda

Representantes del Partido Popular de los municipios que integran la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó (Elda, Petrer, Monovar y Sax) han comparecido esta mañana junto a la diputada autonómica portavoz de Medio Ambiente, Elisa Díaz, para exigir a la presidenta Irene Navarro una reunión urgente para abordar los problemas e irregularidades de la depuradora que da servicio a los cuatro municipios.

"En la actualidad o la Mancomunidad carece de contrato, ya que la prórroga de emergencia venció el pasado año, o la presidenta ha realizado una prórroga irregular sin informes técnicos y sin pleno, por los que tendrá que dar cuenta" ha explicado la alcaldesa de Sax y única representante del PP en la Mancomunidad, Laura Estevan.



"Situación alegal"

El portavoz popular de Elda Francisco Muñoz incidió en que la depuradora "se encuentra en una situación alegal y está generando problemas de todo tipo. Por un lado se están pagando sanciones de 200.000 € anuales desde 2017 a la Confederación Hidrográfica del Júcar por exceso de sustancias contaminantes en los vertidos, y por otro, Monóvar está vertiendo aguas residuales a un humedal por la falta de capacidad de la instalación. Se trata de un problema de salud pública y no tenemos ningún tipo de información. Desde hace siete meses no se convoca ningún pleno en la Mancomunidad y estamos hablando de una gestión que afecta a mas de 100.000 habitantes. Si no sabe gestionar, carece de voluntad o la salud no le importa, que dimita y ceda su puesto" Ha espetado Fran Muñoz a la alcaldesa de Petrel Irene Navarro.

Los representantes del PP han coincidido en que es urgente que el dinero que se destina a pagar multas se invierta en afrontar las actuaciones oportunas para adecuar la depuradora a las necesidades de los municipios.

Vertederos ilegales

Por su parte la diputada autonómica Elisa Díaz criticó al Gobierno del Botanic del que dijo "que solo hablan de la emergencia climática pero las palabras no solucionan los problemas". Díaz aseguró que la inversión en saneamiento de aguas bajó el pasado año en un 90% según el informe del Consejo Económico y Social y la ejecución presupuestaria en infraestructuras de mejora se situa en un 30%. "No solo no construyen nuevas dotaciones, sino que ni mantienen ni mejoran las que hay".

La diputada popular criticó la falta de información de la Consellería ante el aumento de los impactos en los vertederos ilegales citando el paraje natural protegido de El Pantano. "Hay contaminaciones en las aguas y acumulación de todo tipo de residuos, pero nadie hace nada, cuándo la Consellería debería controlar y sancionar estas cuestiones. No basta con hablar de ecología y emergencia climática, hay que actuar, pero nadie hace nada de nada".

Díaz ha anunciado que el Partido Popular en las Cortes Valencianas presentará una proposición no de ley y los grupos municipales mociones a sus respectivos plenos para exigir a la Consellería que actúe y doten de instalaciones y realicen las obras necesarias para evitar estas contaminaciones.