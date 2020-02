El gobierno de Aspe niega la subida de sueldo para los concejales y lo achaca a un "error" del PSOE

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aspe, a través del concejal de Economía y Hacienda, José Vicente Perez, ha presentado este jueves en rueda de prensa el Presupuesto municipal para el año 2020, que será debatido en el Pleno de esta noche y que asciende a 19.002.163 euros, lo que significa una reducción de 350.000 euros con respecto al ejercicio de 2019, que fue de 19.353.878 euros.

A las preguntas de los medios de comunicación sobre las acusaciones del grupo municial socialista en cuenta a una posible subida de sueldos encubierta de los concejales del equipo de gobierno, José Vicente Pérez, ha asegurado que "eso no es cierto", y ha explicado que "la portavoz del PSOE, María José Villa, está en un error y está confundida. Ha entendido que nos queríamos subir el sueldo porque los asignaciones de los concejales del equipo gobierno van aparejadas a un puesto de personal funcionario que sí que sube un 15%, pero en ninguno de los tres documentos de presupuestos que se les ha entregado a la oposición había consignada subida alguna para los concejales del equipo de gobierno. Por lo tanto, sin haber dinero para este incremento, dificilmente hubiesemos podido subirnos el sueldo. Así que no alarmen a la población porque eso no es correcto y, en el supuesto caso que hubiera existido esa intención, el sueldo de los portavoces y, por tanto, el de María José Villa, también hubiese subido, y ella no ha comentado nada en las numerosas reuniones que hemos tenido, ni presentado escrito alguno de renuncia, si tan convencida estaba que se iba a incrementar su salario".

Y en cuanto a la exigencia, tanto del PP como del PSOE, de que todas las modificaciones de crédito tengan que ser ratificadas por el Pleno y no se lleven a cabo vía decreto, el concejal de Hacienda ha aclarado que "eso no se lleva a cabo en ningún ayuntamiento de España y tengo dudas, incluso, de que pueda sea legal. No podemos paralizar la gestión muncipal y dar más trabajo, si cabe, a los funcionarios convocando plenos cada semana con la consiguiente publicación por 15 días de los acuerdos. Además, un ejemplo, durante un año, la entonces alcaldesa y ahora portavoz socialista, Villa, firmó hasta 56 modificaciones de crédito, lo que hubiera signficado, según su propia petición realizada ahora, de 56 plenos, más de uno por semana y, para aprobar algo que todos estábamos de acuerdo, porque en pocas o ninguna modificación de crédito ha habido normalmente discrepancias, tendríamos que esperar casi un mes para disponer de esos importes modificados. Un despropósito".



Impuestos

Según ha explicado el edil responsable del área, se trata de un presupuesto en el que se han tenido que ajustar muchos los números por la importante reducción de ingresos debido a la bajada de impuestos de cerca de 700.000 euros, que van a repercutir directamente en los bolsillo de los vecinos, y supondrá pagar menos en los impuestos sobre Bienes Inmuebles e Incremento sobre el Valor de los Terrenos -Plusvalía-, así como en la Tasa de Alcantarillado. Además, los gastos de personal se incrementa en cerca de 600.000 euros, lo que obliga a reducir las inversiones para poder mantener los gastos ordinarios y, en definitiva, los servicios públicos prestados.

José Vicente Pérez ha destacado que se trata de un presupuesto de claro carácter social, ya que en el capítulo de gastos se apuesta por las políticas sociales para ayudar a los que más lo necesitan y al fomento del empleo. En materia social y ayudas a colectivos y familias vulnerable se van a destinar más de 1.800.000 euros, con el aumento en más de 50.000 euros en los covenios con asociaciones como el Cruz Roja, Discapacitados, Alzehimer, Residencia de Ancianos o Apanas. En Cooperación y Solidaridad también está contemplado un incremento de más de 3.000 euros

En empleo, la propuesta del equipo de gobierno prevé invertir más de 300.000 para ayudar a emprendedores, comerciantes, autónomos e industriales para la puesta en marcha de nuevos negocios y bonificaciones. Además, se contempla el proyecto de inversión para un nuevo Centro de Formación y Empleo Homológado en el Almacén Municipal, situado en la carretera de Elche que permitirá, además de la formación para facilitar que los desempleados encuentren trabajo, responder a las demandas vecinales trasladando el servicio de recogida de residuos a otro punto.

El capítulo de inversiones asciende a 937.000 euros y, además de las obras anuales también se va a destinar una importante cantidad para la redacción de proyectos para aprovechar los remanentes de tesorería y las ayudas que puedan llegar tanto de Diputación como de Conselllería y el Estado. Entre las obras, se van a acometer la urbanización del colegio de La Serranica para poder en marcha el nuevo comedor y gimnasio, la urbanización de Ramón y Cajal con Vereda, uno de los itinerarios de las Rutas Accesibles para personas con problemas de movilidad, la mejora de la calle Vicente Cervera, reformas en el parque Cronista Juan Pedro Asencio y accesibilidad en el barrio La Serranica, junto al asfaltado de caminos vecinales.



Inversiones

La inversiones también contemplan la redacción de numerosos el proyecto para implantar energías renovables en instalaciones municipales, la ampliación del cementerio, la rotonda del Cuartel de la Guardia Civil o la apertura de una calle entre la avenida Tres de Agosto y Orihuela, en los terrenos donde se ubica la Barraca de Fiestas, así como un nuevo parque en Agrónomo Francisco Mira.

El presupuesto de 2020 incluye partidas para mejoras deportivas con los proyectos de cerramiento de la pista anexa al pabellón, adecuación del campo de fútbol de La Nía, la construcción de un nuevo campo de fútbol junto al pabellón y una pista de skate. Además, hay reflejada mejoras en los dos campos de fútbol de Las Fuentes y se va a producir un incremento en las subvenciones a los clubes deportivos.

En matería económica también se incluyen mejoras en el Mercado de Abastos y la puesta en marca de un espacio Coworking como espacio común de emprendedores.

"Es un presupuesto que se comenzó a negociar con el resto de partidos políticos a finales de noviembre cuando se le entregó el primer borrador para que hicieran sus aportaciones. Todas la propuestas de los grupos de la oposición han sido incluidas y es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Aspe que se ha producido un importante consenso con el diálogo como base. Primero se entregó un borrador para que se aportaran propuestas, luego se configuró un documento al que se añadieron nuevas aportaciones hasta que ha salido el definitivo. Creo que todos los grupos compartimos los números, que se adecuan a la realidad de una forma coherente y a la regla de gasto supervisada por la Intervención municipal que ha trabajado constantemente para traducir todas las propuestas a números. Por ello, confío poder obtener el apoyo o, por lo menos no el voto en contra, del resto de grupos municipales", ha señalado el concejal de Economía y Hacienda.