Las exhumaciones de las víctimas del Franquismo en Monóvar se iniciarán en mayo

Los trabajos de exhumación de una veintena de víctimas del Franquismo en Monóvar se iniciarán en mayo y durarán un mes aproximadamente. El lunes pasado se llevó a cabo la primera reunión en Monóvar con los arqueólogos de la empresa (Dakkar Consultoras) que llevará a cabo la exhumación de la fosa común de las víctimas en el cementerio local. A esta reunión acudieron tanto Alejandro García, alcalde de Monóvar, como Júlia Tortosa, concejal de Memoria Histórica, así como técnicos locales de Patrimonio y una representación de los familiares de algunas de las personas represaliadas procedentes de Monóvar, Elda y Biar.

Júlia Tortosa, concejal de Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Monóvar, ha anunciado a este diario que «los técnicos y arqueólogos nos han hecho saber que tienen pensado comenzar a partir de mayo, unos trabajos que se alargarán durante un mes aproximadamente».

Primero acudirán a Benissa, donde está previsto que «saquen a cinco brigadistas que quedan» y luego marcharán a Castellón, «donde hay unas diez personas dentro de cajas». Como explica Tortosa, «aquí el trabajo es más costoso y minucioso».

En Monóvar «hemos contabilizado a 26 personas que estarán en la fosa común del cementerio, pero parece que algunas víctimas se las llevaron sus familiares, de noche, o solicitaron en los años 50 el traslado de los cuerpos».

Por tanto, «según nuestros cálculos podrían quedar unas 19 personas». No obstante, «la fosa común estaba en la parte correspondiente al cementerio civil, donde había más personas, como niños sin bautizar, o personas sin papeles». De hecho, todos aquellos «que no morían por causas normales, eran lanzados también al cementerio civil y no sabemos si está separado el cementerio civil de la fosa o si está junto».

Desde el Ayuntamiento de Monóvar «avisamos a las familias para que sepan cómo se llevarán a cabo las tareas de exhumación».

Primero «se extraerán todos los cuerpos, para después dejarlos en custodia». Más adelante, «se les harán las pruebas de ADN».

Ante estas noticias varios familiares han explicado a INFORMACIÓN que «nos sentimos muy contentos de que por fin se lleve a cabo esta exhumación y podamos recuperar los cuerpos» para añadir que «sabemos que es una tarea costosa y lenta, pero estamos y agradecemos a las autoridades que se pueda llevar a cabo».

Por todo ello, Júlia Tortosa ha hecho hincapié en que «el Ayuntamiento ofrece ayuda a todas las familias que la necesiten a través del archivo municipal y la concejalía de Memoria Histórica, donde se está ofreciendo información para recuperar los cuerpos de sus familiares».

Ley de Memoria Histórica



Por otra parte, el lunes se procedió a retirar una placa que ha estado ubicada en la entrada del CEIP Cervantes de Monóvar que incumplía la Ley de Memoria Histórica. Se trata de una placa preconstitucional del Ministerio de Educación y Ciencia que también se encuentra presente en el colegio Azorín de Monóvar.

Júlia Tortosa ha explicado a este diario que «dimos parte a la Conselleria de Transparencia y nos dieron permiso para que la sacáramos y fue el director de la escuela, Víctor Jover, quien la retiró».

En este sentido hace unas semanas el Ayuntamiento se puso en contacto por escrito con los vecinos de diversas calles de la localidad en cuyas fachadas todavía permanece la placa del Instituto de la Vivienda con el escudo preconstitucional o con el yugo y las flechas.

Además, está previsto eliminar el nombre de diversas calles que hacen referencia a miembros de la División Azul y cambiarlo por nombres de mujeres monoveras destacadas, según una propuesta de alumnos del Instituto Enric Valor de Monóvar, ya que en la actualidad únicamente hay tres calles con nombres femeninos.