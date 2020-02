El concejal de la Policía Local de Petrer defiende la incorporación de 10 interinos

El concejal Pablo Lizán ha defendido la incorporación prevista de 10 nuevos agentes interinos a la plantilla de la Policía Local. Está previsto que en los próximos días se incorporen cinco y en una segunda tanda otros cinco. El edil ha defendido la figura de los policías interinos, una figura a la que los ayuntamientos pueden acceder tras la modificación de la Ley 17/2017, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, en la que se añade el artículo 41 bis, que establece de forma excepcional, la posibilidad de contratar cuando concurran motivos de urgencia y necesidad, y da la posibilidad de nombrar agentes con una duración máxima de dos años, no susceptibles de prórroga alguna desde la toma de posesión.

El regidor ha pedido a los sindicatos policiales que han protestado por esta incorporación -SPPLB Y SEP- que tengan "respeto" hacia estos nuevos agentes y se ha mostrado extrañado de que "haya sindicatos que estén en contra de que se cree empleo, con una medida que es provisional hasta que salga la convocatoria de estas plazas para que puedan ser ocupadas en propiedad". Además, el edil ha puesto el ejemplo de Alicante que ayer presentó a 64 policías interinos con la misma fórmula de Petrer y "curiosamente no he visto a los sindicatos quejarse con la virulencia que lo han hecho aquí, igual es porque allí gobierna el Partido Popular y Ciudadanos".



Convocatoria de oposiciones

Lizan ha indicado que los nuevos agentes, en su calidad de interinos, tienen algunas limitaciones pero se incorporarán a diferentes unidades para mejorar el trabajo de la policía. Además, ha recordado que los mismos sindicatos que ahora se quejan por esta situación han impugnado en varias ocasiones la convocatoria de oposiciones, a lo que se suma las jubilaciones no previstas de agentes a los 58 años de edad, tras un cambio en la norma.

"Se les ha ofrecido una bolsa de horas extra para completar los turnos y la han rechazado, no quieren interinos, llevaron a los tribunales los decretos por los que se les obliga a realizar determinadas tareas -y lo perdieron-, e impugnan de manera sistemática la convocatoria de oposiciones, ", ha explicado el edil de Policía quien no duda en afirmar que "me da la sensación de que practican el "cuanto peor, mejor", algo que no es nuevo porque en Petrer esta forma de actuar viene de lejos, incluso de legislaturas y alcaldes anteriores y de diferentes partidos políticos".

Por último el edil ha calificado de "insultante" que los sindicatos achaquen la incorporación de los nuevos agentes a una falsa intención recaudatoria a través de multas. "Nos parece muy grave que traten de desinformar de manera malintencionada a la población sobre todo teniendo en cuenta de que quienes lo están haciendo no solo son delegados sindicales sino policías", ha concluido.