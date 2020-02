La AEM tratará en su asamblea la dimisión del presidente

La Asociación de Estudios Monoveros (AEM) tratará la dimisión del presidente, Luís Fernando Pérez Picó, en la próxima asamblea general que se celebrará el domingo 1 de marzo. En el punto número cuatro del orden del día, se leerá el escrito de Pérez Picó, en el cual anuncia su dimisión, según han señalado fuentes de la directiva, que en la actualidad actúa en funciones hasta la elección de un nuevo presidente.

Los motivos que han llevado a Pérez Picó a la dimisión "no están claras, ya que por mucho que leamos su escrito, no llegamos a entenderla", apunta un directivo. Otros motivos que se han apuntado es que "se había apartado poco a poco de la dirección de la asociación y que no estaba de acuerdo con el editorial del último número de la revista Monóvar, que edita la AEM".

A pesar de la dimisión de Pérez Picó, el resto de miembros de la junta directiva confía en seguir al frente de la AEM, siempre y cuando el nuevo presidente cuente con ellos. Una vez se celebre la asamblea y los socios lo aprueben, se celebrará una asamblea extraordinaria para la elección del nuevo presidente y se abrirá el plazo para la presentación de candidaturas.

Los otros temas a tratar en la asamblea del día 1 de marzo serán el informe económico y el presupuesto para el año 2020, así como el informe de las actividades realizadas a lo largo del año 2019.