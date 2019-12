Una vendedora de la Once de Aspe reparte un Cuponazo por año desde 2017

La vendedora de la Once María Dolores Gras Puerto -Lola para sus clientes- ha vuelto a repartir un «Gordo» en Aspe. Es el tercero consecutivo que otorga desde 2017, lo que supone desafiar la teoría de las probabilidad.

En esta ocasión ha sido el Cuponazo del sorteo celebrado el pasado viernes. Vendió dos boletos del número 99494, «la rata», y a cada uno le han correspondido 25.000 euros. Lo curioso del caso es que tuvo una premonición el mismo día del sorteo. Una más en sus 30 años de actividad.

No tenía asignado ese número pero tuvo la corazonada de que el Cuponazo del viernes iba a tocar en un boleto acabado en 94. Dejándose llevar por su intuición decidió solicitar por máquina boletos de esa misma terminación. A continuación acudió a un conocido restaurante de Aspe, aprovechando la celebración de las comidas de empresa por Navidad, para ofrecer ilusión y suerte. «Había mucha gente. Unas ochocientas personas y dos de los compradores se llevaron el Cuponazo ganador», recuerda «muy feliz por hacer felices a los demás».

No es la primera vez que intuye el número agraciado horas antes del sorteo. Una extraña sensación que no puede controlar y que en ocasiones le invade cuando está trabajando o al llegar a casa. Ni es vidente ni se considera una pitonisa pero en tres años ya ha repartido tres premios máximos.

El anterior se remonta a 2017. Entonces repartió 245.000 euros con el cupón de la Once del sorteo celebrado el 21 de febrero. Vendió siete cupones en su quiosco del parque Doctor Calatayud y cada boleto resultó agraciado con 35.000 euros. «Estaba inquieta y presentía que algo iba a pasar». Recuerda, además, que «tenía una clienta que siempre jugaba al 80.964 «la casa» y al fallecer una de sus hermanas continuó la costumbre. Pero ese día no pudo venir y decidí guardarle los tres cupones porque sabía que iban a tener premio. Y así fue. Al día siguiente se puso a llorar cuando la llamé para decirle que le había guardado los tres cupones y le habían tocado 105.000 euros del Gordo», explica a este diario.

En 2018 también repartió a una sola persona, con el deseado Sueldazo, 1.580.000 euros más 180.000 euros en los otros nueve boletos del número agraciado. Fue con la terminación 20 «España» del cupón del fin de semana del 21 de abril. La propia Lola comentó entonces que «el premio había estado muy repartido y le había tocado a personas trabajadoras y clientes de toda la vida».

«No sé cómo explicarlo. A veces me sucede que voy por delante de las cosas que me van a pasar. Es un pálpito y este verano también me ocurrió en los Luceros de Alicante. Estaba de vacaciones y al ver a una compañera le pedí un número que acabara en 164. Me dio una sensación y al día siguiente resultó premiado», añade.

Pero su capacidad precognitiva no es cosa de ahora. Se remonta, que ella recuerde, a los años 90. «Tuve una corazonada y decidí guardarle los cupones del 58 a un cliente habitual». Dos minutos antes del sorteo acudió a su casa y al día siguiente le tocaron 63 millones de las antiguas pesetas.