"No soy un juguete", campaña en Villena contra el abandono de animales

La concejalía de Políticas Animalistas ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana para evitar que durante Navidad se regalen animales como juguetes que meses después provocan el abandono de animales.

La concejala de Políticas Animalistas, Esther Esquembre, ha presentado una campaña para evitar la compra impulsiva de animales como regalos para Navidad. "En estas fechas que todo es amor y buen rollo, cometemos un grave error por nuestro afan de hacer familia y dejarnos llevar por el consumismo". "Un animal no es un juguete con pelo que viene programado y tiene un botón para apagarlo cuando queremos", ha recalcado la edil.

El lema de la campaña es 'No soy un juguete' y está organizada junto a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Villena. "No queremos que la gente regale animales estas Navidades ya que muchos no son conscientes de que no son juguetes y a los cinco meses vemos que los regalan por Wallapop o son abandonados", ha indicado la tesorera de la Protectora de Animales, Pepi Moya.

Desde la Sociedad Protectora se pide a la ciudadanía que haya decidido tener un animal de compañía en casa que los adopte. El albergue canino de nuestra ciudad recibe alrededor de 1.000 animales cada año. Actualmente se encuentra con 250 perros y 160 gatos aproximadamente. Desde su web se puede conocer el trabajo que realizan y visualizar las imágenes de los animales que actualmente ofrecen en adopción http://www.protectoravillena.com/

La presidenta de la Protectora de Animales, Mari Paz Sanjuán ha pedido "un período para pensar y valorar la adopción de un animal ya que no puede ser un capricho de los niños o un regalo para agradar". La campaña de sensibilización se va a realizar a través de los medios de comunicación locales así como de soportes publicitarios en el casco urbano y el buzoneo de flyers.

"Esto tiene una misión global de transformación", ha indicado la concejala quien ha pedido a la ciudadanía responsabilidad a la hora de adoptar un animal para casa. "Tener un animal es como tener un hijo y cuando no se comporta como queremos no le damos una patada y lo dejamos abandonado porque entendemos que es nuestra responsabilidad", ha sentenciado Esquembre.