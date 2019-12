La matrona de Monforte abre las fiestas de Moros y Cristianos exaltando a las mujeres y los niños

Monforte ya huele a Purísima como dicen los festeros cuando llegan los Moros y Cristianos. La matrona Elena López Terol fue anoche la encargada de abrir la celebración con un pregón que «no ha sido un parto fácil», confesó desde el balcón del Ayuntamiento antes de que comenzara la entusiasta Retreta y con presencia de lluvia que no empañó el acto. «No puedo dejar de admirar, año tras año, la gran participación de nuestros niños y también de la mujer en la fiesta. Y es que son las monfortinas, de nacimiento y de adopción mujeres con un papel muy activo y fundamental no sólo en las fiestas, sino también en la vida social, laboral y cultural de Monforte. Mujeres, madres, abuelas que estos días procuran que nada falte y nos obsequian con un cocido con pelotas de esos que reconfortan el cuerpo y el alma. Jóvenes madres, que como me pasaba a mí, hacen un esfuerzo titánico para que todos salgan a desfilar. Mujeres valientes, decididas. No podía ser de otra manera, teniendo como ejemplo y como patrona a la Purísima, a nuestra Inmaculada, una gran mujer y una gran madre», dijo la pregonera antes de recibir una emocionante ovación.

El programa de actos para el día de hoy incluye a las 11 horas la Santa Misa; 12.30 horas el Alardo de Arcabucería; 17 horas el arranque festero y a las18.30 horas el Desfile General de Comparsas.