El PP denuncia retrasos de medio año en el pago de horas extras al personal municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Aspe celebrado el pasado jueves llevó al Grupo Municipal Popular a formular una pregunta al Equipo de Gobierno de Izquierda Unida interesándose por el retraso en el abono de horas extras a trabajadores de las instalaciones deportivas. Según el Concejal Popular José Ramón Botella, algunos de estos retrasos alcanzan los 6 meses y rozan la cuantía de 900€, dándose casos en que lo adeudado por el Ayuntamiento en concepto de horas extras supera lo que algunos trabajadores deben de percibir por la realización de las horas de sus contratos. Es decir, algunos trabajadores realizan más horas extras que las que contempla su contrato.

El concejal popular manifestaba al respecto que "por desgracia, lejos de tratarse de un hecho aislado parece ser que esta circunstancia es algo habitual en nuestro Ayuntamiento, se encomiendan horas extras a trabajadores sin saber si estas van a poder ser o no abonadas. El trabajador cumple con su obligación, pero a pesar de ello es quien sufre la desorganización e incluso la negligencia del Equipo de Gobierno a la hora de programar esas horas extras".

El Concejal Popular trasladaba al Equipo de Gobierno el malestar y la preocupación transmitida por los trabajadores y la respuesta del Concejal de Hacienda no pudo ser más descorazonadora para ellos al decir que "sabemos del legítimo malestar de los trabajadores al no cobrar, pero de momento no podemos pagar porque no queda dinero para hacerlo".



Promesas de Alcaldía

El Concejal Popular también ha manifestado que "sabemos que, al día siguiente de formular la pregunta en el Pleno, el alcalde citó a los trabajadores y el pasado lunes se comprometió a que antes de finalizar el año "intentarían" pagar la mayor parte de lo que se les debe. Algo que si tenemos en cuenta las declaraciones del Concejal de Hacienda de que no hay dinero tendremos que ver cuando y cómo se produce".

Por su parte, el Portavoz Popular Sergio Puerto se refería a esta situación diciendo que "independientemente de que logren o no pagar a final de año como ha dicho el alcalde, lo que una vez más queda de manifiesto es la desorganización con que este Equipo de Gobierno lleva a cabo decisiones sin importarle los efectos que eso pueda tener. Resulta ridículo que luego se les llene la boca cuando hablan del trabajador y sus derechos cuando ni siquiera son capaces de pagar el trabajo que los trabajadores municipales, siguiendo instrucciones de las respectivas concejalías, realizan. Cualquiera pondría el grito en el cielo si esto se da en una empresa privada pero una vez más Antonio Puerto y su Equipo demuestran creer estar por encima del bien y del mal y se sienten con impunidad para hacer todo aquello que les viene en gana"