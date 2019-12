Cs rechaza el presupuesto del PSOE porque "se aleja de las necesidades" de Petrer

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Petrer, Víctor Sales, ha anunciado su rechazo a los Presupuestos 2020 que plantea el equipo de Gobierno. "No podemos apoyar una propuesta totalmente alejada de las verdaderas necesidades de Petrer", ha señalado Sales.

El portavoz ha detallado que de los más de 23,3 millones de presupuesto municipal "sólo han aceptado propuestas de Ciudadanos por valor de 1.000 euros para aumentar la partida destinada a la Unión de Festejos". Según el edil, "una vez más el equipo de Gobierno socialista se refugia en las inversiones financieramente sostenibles para no incluir nuestras enmiendas a los presupuestos, algo que consideramos una tomadura de pelo".

Sales ha afirmado que "en 2017 y 2018 decidimos apoyar desde Ciudadanos Petrer al cuatripartito de izquierdas con la condición de que llevaría a cabo la reforma integral del Centro de Día de Menores. Pero a día de hoy sigue igual, por lo que no podemos fiarnos del PSOE de Petrer".

El portavoz de Ciudadanos ha declarado que "nuestras propuestas incluyen desde juegos infantiles adaptados hasta la no descapitalización de la Federación de Ampas locales, todo rechazado con un no rotundo o un lo dejamos para otra ocasión". El edil ha continuado añadiendo que "tenemos una responsabilidad política con nuestros vecinos y no vamos a apoyar unos presupuestos que consideramos inapropiados para atender las necesidades de Petrer".

Sales ha asegurado que "nuestro voto en contra es una muestra más de que la fiscalización y el control por parte de Cs, parte de un estudio minucioso partida por partida, euro por euro, de los presupuestos municipales", concluye.