El grupo de gobierno de Monóvar saca adelantes los presupuestos municipales de 2020

Los presupuestos municipales para el año 2020, que ascienden a 9.281.755,83 euros, han sido aprobados por el pleno municipal, con el voto a favor del grupo de gobierno, PSOE y Podemos+Compromis, el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Veïns de Monòver y Ciudadanos.

La aprobación de las cuentas municipales presenta una novedad, después de muchos años, son aprobados conforme a la legislación vigente, que dice que deben de pasar por pleno antes del 31 de diciembre.

El alcalde, Alejandro García, ha destacado que "los presupuestos de 2020 destacan por su equilibrio y una vez alcanzado el periodo medio de pago de facturas a proveedores a menos de 30 días, se podrá destinar una cantidad mayor para la disminución de la deuda bancaria".

Con respecto a los presupuestos de 2019, los ingresos para el próximo año disminuyen en 518.080,95 euros, entre ellos el capitulo 1, apartado del IBI, que lo hace en 22.173,71 euros por la finalización de la regularización catastral. Mientras que en el capitulo 3, el referente a las tasas, se produce un aumento de 113.769,75 euros, por la actualización de las mismas según el Plan de Ajuste.

Por lo que se refiere a gasto, el alcalde monovero, ha señalado que "en el apartado de personal, funcionarios y políticos, se aumenta la consignación en 218.059,08 euros, pasando a ser de 4.038.386,22 euros, lo que representa el 43,5% del presupuesto. Mientras que en el capitulo de bienes y servicios se disminuye en 306.641,99 euros y el de gastos financieros disminuye en 44.525 euros".



La oposición critica los presupuestos de continuistas y cortos

Los portavoces de los grupos de la oposición mostraron su rechazo a al presupuesto presentado al pleno por el Alcalde y responsable de Hacienda, Alejandro García, al considerarlos por el representante de Veïns de Monòver, Guillermo Rico, de "continuista".

Rico los califico como "un corta y pega de los presupuestos de 2019" y acuso al edil de Podemos+Compromis, Emilio Martínez de "no defender sus concejalías y de no pintar nada en el gobierno municipal, a pesar de tener el voto clave para sacar adelante cualquier propuesta del grupo socialista, ya que todas sus competencia no han sufrido ninguna variación con respecto a 2019".

La edil de Ciudadanos, Inmaculada Navarro, lamento que "el gasto dedicado a los políticos sea igual al del capitulo destinado a inversiones, así como las ayudas a los colectivos locales que se han quedado cortas y no han variado desde hace varios años, como es el caso del mantenimiento de la Plaza de Toros (1.000€), La Artística (20.000€), la AEM (2.000€), el centro de "Nit i Día" (1.200€), mientras que los sueldos de los políticos y las tasas si han subido".

Por su parte el portavoz del grupo popular, Lorenzo Lorenzo, lamento que "estos presupuestos no reflejan ninguna de las promesas que el PSOE llevaban en su programa electoral de hace seis meses y que García lleva camino de convertirse en el peor alcalde de la historia de Monóvar, demostrando que no le llega a la suela del zapato a su antecesor el señor Vidal".