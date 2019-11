El coordinador de Vox en Petrer dimite por las amenazas al profesor de Historia

El coordinador de Vox en Petrer ha decidido presentar su renuncia al cargo por discrepancias con la gestora provincial del partido. La decisión de Antonio David García responde a la falta de medidas disciplinarias contra la número seis de la candidatura local de las elecciones del 26-M, que amenazó al profesor de Historia de su hijo, estudiante del instituto Azorín de Petrer, tras haber definido a Vox como un partido de extrema derecha.

Como ya adelantó este diario la semana pasada, Marisol Sanchis publicó en su perfil de Facebook un mensaje dirigido al docente aconsejándole que se dedique «a dar la clase de historia porque como vuelvas a decirle a mi hijo, y al resto de alumnos, que Vox es extrema derecha no vas a tener centro para esconderte». Una advertencia que fue más allá al añadir que «tu función como profesor es impartir conocimientos a tus alumnos, que por cierto bastante mal lo haces, así que deja la política a los políticos y no les metas porquería en la cabeza porque desde Vox no te lo vamos a permitir, ni a ti ni a ninguno más. Se acabó el adoctrinar a nuestro hijos, te plantó una demanda que tienes que dejar de ejercer».

Aunque el coordinador de Vox en Petrer no quiso ayer hacer declaraciones de ningún tipo, este diario ha podido averiguar, por otras fuentes, que ha rechazado públicamente la actitud mostrada por Marisol Sanchis, que también formó parte de la lista del 10-N al Congreso y es la actual responsable provincial de movilización. En sus círculos más íntimos ha indicado que si su compañera de partido tenía alguna queja no debería haberla difundido por las redes sociales ni emplear un tono tan beligerante. Según ha comentado en el seno de la agrupación, debería haber tratado el asunto primero con el profesor o la directora del instituto y, en última instancia, haber acudido a los tribunales si no estaba de acuerdo.

Antonio David García no comparte en ningún caso el uso de las amenazas ni las coacciones. Por eso esperaba que la gestora de Vox en Alicante adoptara unas medidas disciplinarias que finalmente no se han aplicado. De ahí que haya presentado una dimisión que, al parecer, no es irrevocable ya que instancias más elevadas del partido de Santiago Abascal están estudiando el asunto. En cualquier caso el fundador de Vox en Petrer no abandonará el partido ya que, con independencia de la decisión que se tome, seguirá siendo militante de base.

Acuerdo unánime en el pleno para condenar los hechos



El PSOE de Petrer presentó en el pleno de anoche una moción por vía de urgencia para condenar las amenazas al profesor del IES Azorín y pedir el respaldo de todos los grupos municipales. Una iniciativa destinada a «lanzar un mensaje a toda la sociedad de que no estamos dispuestos a tolerar este tipo de comportamientos, así como de apoyo al profesor intimidado». La moción del gobierno del PSOE contó con el voto favorable del PP, Ciudadanos y EU.