Villena devolverá una ayuda de 129.325 euros por no justificar la contratación de cinco personas

El Ayuntamiento de Villena se ha comprometido a devolver una ayuda de 129.325 euros que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas concedió en 2018 para la contratación de personal para el equipo base de Servicios Sociales .

La subvención se remonta a mayo de 2018 cuando la Conselleria otorgó al consistorio villenense una subvención nominativa de 481.460 euros para Servicios Sociales.

Así, el pasado 3 de octubre el Ayuntamiento recibió una resolución de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la que comunica dejar sin efecto 129.325 euros de la ayuda concedida en 218, al no haberse justificado dicha cuantía, un dinero que el Ayuntamiento debía gastar en la contratación de cinco personas para el equipo base de Servicios Sociales- un psicólogo, dos educadores, un administrativo y un asesor-.

Así en un decreto, el Ayuntamiento se compromete a la devolución de esta cuantía, reconociendo que no se ha justificado el gasto.

El portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Salguero ha lamentado los hechos y ha apuntado que los mismos se derivan de la «mala gestión del anterior gobierno de Los Verdes». Los populares no entienden cómo el anterior gobierno municipal de Los Verdes no contrató personal para Servicios Sociales, «siendo conocedores de lo mermada que estaba la plantilla , máxime cuando desde la Conselleria se subvencionaba el 100% del salario del equipo base de Servicios Sociales durante un año, por lo que no suponía un incremento del gasto municipal.»

En la pasada legislatura el actual alcalde, Fulgencio Cerdán, fue muy crítico con la gestión del edil de Los Verdes delegado de Bienestar Social, Jesús Hernández, al frente de Servicios Sociales. Denunció la falta de personal en el departamento y la «pasividad» del concejal para solucionar el problema. Así, en 2018 , el socialista Fulgencio Cerdán ya adelantó que el Ayuntamiento perdería la ayuda para la contratación del equipo base y que tendría que devolver uno 130.000 euros, como así ha sido.