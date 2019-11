Elda dispondrá de wifi gratuito en los parques y plazas más céntricos

El wifi llega gratis a Elda de la mano de Europa. De hecho, el Ayuntamiento va a percibir una subvención de 15.000 euros dentro de la convocatoria WiFi4EU (Wifi para Europa). De momento está todo por hacer, aunque el equipo de gobierno ha contactado con algunas empresas para pedir presupuestos y decidir qué cantidad aporta por su parte el Ayuntamiento para que este servicio llegue al mayor número de puntos posibles. De todas formas, ya se ha decidido que el acceso a internet gratuito se instalará en espacios abiertos, fundamentalmente en parques y plazas. En la actualidad, espacios públicos cerrados como la casa consistorial, las bibliotecas o el centro cívico ya gozan de wifi gratis para sus usuarios.

La ayuda de Europa servirá para que instalen puntos de internet sin cables gratuitos en espacios públicos. Uno de los requisitos de la subvención WiFi4EU es que la velocidad de las conexiones sea como mínimo de 30 Mbps. En este sentido, el concejal de Modernización, Jesús Sellés, ha señalado que «esta ayuda garantiza una conexión de calidad y obliga a los ayuntamientos a mantenerla durante al menos tres años». Esto no significa que toda el área urbana vaya a tener wifi gratis, pero sí se tendrá conexión a internet en los espacios públicos más emblemáticos de la zona urbana. Además, se financiarán aquellas redes que no dupliquen servicios públicos o privados gratuitos de calidad similar ya existentes. No obstante, a nadie se le escapa que esta iniciativa es un gran impulso al libre acceso a internet.

Asimismo Selles ha destacado que «a la convocatoria del programa WiFi4EU optaron más de 11.000 municipios de 30 países de toda Europa, de los que finalmente seremos 1.780 los que recibamos un bonus por valor de 15.000 euros». En España, son 142 municipios los que se beneficiarán de esta ayuda.

Elda es el único de la comarca y uno de los cuatro de la provincia incluidos, junto a Pedreguer, Pego y Guardamar. La iniciativa ha destinado a localidades del país 13,1 millones de euros en subvenciones en sus tres convocatorias. Así, Elda pertenecerá a las 876 poblaciones de España que han sido dotadas con subvenciones en el marco de WIFI4EU.

Participación ciudadana



Las plazas y parques de la ciudad serán los grandes beneficiados de la ayuda europea y será a través de un proceso de participación ciudadana en el que se elija qué sitios son los idóneos a la hora de instalar la conexión a internet. Antes será necesario establecer la viabilidad técnica de algunos de los espacios públicos y determinar los costes y, una vez se establezcan los criterios básicos y las prioridades técnicas, serán los vecinos quienes acuerden los lugares más idóneos.

Una de las condiciones de la subvención es que los entes municipales se tendrán que comprometer a pagar por la conexión a internet y el mantenimiento de las antenas por lo menos durante tres años. Asimismo, cada Ayuntamiento podrá escoger la compañía que realizará la instalación, y las conexiones wifi no podrán incluir publicidad ni recoger datos personales. Con esta ayuda la Unión Europea financiará el material y los costes de instalación de los equipos

El acceso a la red gratis está pensado para los habitantes de los municipios y los visitantes de toda Europa para fomentar la movilidad. Una cuestión esta última que el edil eldense valora con muy interesante en el aspecto turístico para el municipio.

Selles no ha querido dar plazos acerca de cuándo los eldenses podrán tener wifi gratis en los espacios públicos pero espera que a lo largo de 2020 el proyecto esté puesto en marcha. El plazo límite para definir el proyecto y seleccionar el operador será de 18 meses. Bruselas aún convocará otras dos licitaciones de aquí a que concluya el proyecto en 2020.

La iniciativa WiFi4EU forma parte de la ambiciosa revisión de la normativa de la UE sobre telecomunicaciones, que incluye medidas nuevas para responder a las crecientes necesidades de conectividad de los europeos e impulsar la competitividad de la Unión.