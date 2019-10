El metro con más luz de Elda

Los vecinos de la calle Maximiliano García Soriano no se pueden quejar de falta de iluminación, por lo menos en uno de sus tramos. Casi pueden decir que tienen la vía con más luz de Elda, si no fuera porque, en algunas ocasiones, no funciona alguna de las tres farolas plantadas en algo más de un metro cuadrado de acera.

Los vecinos no se quejan de exceso de contaminación lumínica sino que más bien le gusta lucir de toda una curiosidad. Es algo que, en ocasiones, muestran a los transeúntes porque la mayoría de ellos caminan por la calle Maximiliano García Soriano, ensimismados en llegar a tiempo la cita médica de centro de salud de las Acacias, y apenas se percatan de esta sobredosis de luminarias.

Allí, en una de las replacetas y custodiadas por frondosos árboles se alzan las tres farolas mejor avenidas de la ciudad zapatera. No les separa ni el dispar estilo de cada una de ellas, ni siquiera el tipo de luz que ofrecen.

Una de las tres, la de columna, se alza erguida coronada por su luminaria y sigue el estilo de otra que se encuentra a unos metros. Las dos enmarcan la pequeña explanada y se colocaron cuando se construyó el moderno edificio que se encuentra a sus espaldas.

La más pequeña y coqueta, de forja negra, luce su remate en forma de bola. Es la típica luminaria de parque y por eso se encuentra allí, porque la explanada funciona como zona de esparcimiento. La tercera se levanta por encima de las otras, de estilo llamado columna funcional y presenta una forma más minimalista, sencilla y sobria.

Otra de las curiosidades es que no mantienen la forma de las del resto de la calle que, de figura curvada, están instaladas en las fachadas para no interferir en las estrechas aceras, que ahora, con las obras que se están realizando, se ensancharán.

Tras más de una década unidas, poco les queda a las tres farolas de mantenerse juntas. Ya se ha anunciado que la intervención urbanística que se está realizando, acabará con esta peculiaridad.