La corporacion municipal y el calzado

Hace unos días leimos en este medio de INFORMACION el demoledor y real artículo/informe de JC Pérez Gil, sobre la situación del calzado,en Elda.

Martes 15, se puede leer, también en este medio, otro artículo, de José María Amat, sobre el mismo tema, siempre preocupado por la situación que vivimos en nuestra ciudad.

Hace unos días, en facebook, alguien con cierto humor escribía que el cartel anunciador de nuestra ciudad ya no era ELDA CIUDAD DEL CALZADO, que podría cambiarse por ELDA CIUDAD DE FIESTAS, posiblemente por las constantes demostraciones de alegría de nuestros colectivos a los que hay que agradecer su entusiasmo y poner en nuestras calles un mensaje de optimismo.

Pero creo que lo ideal sería mantener uno al lado del otro. El segundo a la larga si antes no está el primero se acabará en el tiempo, pues sin la fuente de ingresos principal que era y creo todavía es aunque sea por pelos, de nuestro producto estrella, imposibilitará a los creadores de alegría disponer de los medios necesarios para ellos y sus hogares.

Todos esos últimos cierres y los anunciados, llevan aparejados paros, familias en peligro, comercio en peligro, industria auxiliar en peligro, en fin una especie de contagio a todos los niveles.

Que puede hacer la corporación ante estos peligros. No soy yo quien para decirlo. Técnicos, fabricantes, obreros, organizaciones lo sabrán mejor. Pero de momento solo apunto, por ejemplo, y por citar alguno: realizar una demoledora publicidad de nuestra marca de ELDA, incluyendo en la misma nuestra referencia del MUSEO DEL CALZADO, que ignoro las causas, casi nunca se la ha prestado la atención debida; tema impuestos municipales; ayuda técnica, revalorizar el papel del empresario con los apoyos posibles para crear puestos de trabajo, etc.

Y naturalmente acudir al Gobierno de la Generalitat solicitando las ayudas que en su ámbito puedan ejercer. Como acudir al gobierno de la Nación, puesto que las exportaciones de nuestros zapatos también influyen en la economía nacional.

Creo que hace falta realizar UN PLENO EXTRAORDINARIO, monográfico sobre este tema, y presentar informes técnicos, buscándolos no de aquellos que sean próximos a ideologías, sino a los mejores. Aquí no hay PSOE, PP, CS, IU. Aquí tiene que haber un grupo de eldenses, con una sola idea: ELDA. Y aparte aprobar lo que proceda hacer desde nuestro Ayuntamiento, solicitar por escrito, firmado por todos las peticiones a niveles políticos superiores, y entregarlos en mano por toda la corporación donde proceda solicitando entrevistas para ello. Y adjuntando un documento de adhesión, de todos los partidos políticos de Elda, aunque no estén en la Corporación, de los colectivos más significativos, de los sindicatos, empresas, etc.

Y desde luego, tanto si es en la línea de este comentario, como puede ser de otra forma, lo que si es preciso es hacerlo YA. Mañana será tarde,