El Consell culpa a los trámites del retraso del consultorio Virgen de la Cabeza de Elda

El grupo municipal del PP ha arremetido contra el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, por la situación del consultorio Virgen de la Cabeza. En este sentido, el portavoz de este grupo municipal, Fran Muñoz, recordó ayer que las obras no han comenzado, a lo que añadió que «a pesar de las numerosas fotos y anuncios del inicio de los trabajos, solo hay un solar con una valla». El retraso de las obras, según las fechas de los populares, es de más de medio año porque para principios de 2019 las obras debían estar en marcha, si la edificación se quiere terminar en 2022. Se atienen a que en los presupuestos de la Generalitat para 2019 recogen la construcción del consultorio auxiliar de Virgen de la Cabeza con una inversión de 2.005.000 euros, divididos en dos anualidades: 700.000 euros para 2019 y 1.305.000 para 2020.

Muñoz no solo lamenta el retraso y que se incumplan los plazos previstos sino que ve difícil que la obra se lleve adelante con la dificultad que atraviesan las cuentas de la Generalitat Valenciana, por la falta de Gobierno en España. Además, advierten de que los 700.000 euros que están presupuestados en este ejercicio se quedarán sin efecto el 31 de diciembre, fecha que, advierte Muñoz, «está muy cerca y puede que pase como ha sucedido anteriormente, que se pierda».

Los dardos del portavoz popular se han dirigido al alcalde, Rubén Alfaro, a quien le ha preguntado en qué estadio se encuentra la licitación del consultorio. Y añade que según sus informaciones «la obra está sin licitar». Desde el equipo de gobierno no se ha hecho valoración alguna al respecto.

Las cuentas de los populares de Elda no son tan claras para Sanidad. En marzo de este año se publicó en la plataforma de contratación del sector público la resolución de adjudicación de la redacción de proyecto y dirección de obra del nuevo centro sanitario. Era inviable que comenzasen los trabajos de construcción sin antes redactar este documento. De hecho, el contrato de redacción de proyecto y dirección de obra se formalizó el 4 de abril. Según los datos que figuran en el expediente, en una primera fase de 2 meses se va a redactar el proyecto básico y de actividad, en los siguientes 3 meses se redactará el proyecto de ejecución y las obras tendrán después una duración estimada de 17 meses. A este respecto, la gerente del Departamento de Salud de Elda, Vicenta Tortosa, ha indicado que «una vez finalizados los proyectos, deben ser supervisados por los técnicos de la consellería y hasta que no estén definitivos no se podrá sacar a licitación la obra porque es evidente que es imprescindible para que los licitadores sepan a qué atenerse». Asimismo, informa que hace unos meses ya se reunió la empresa, con la Conselleria y con el departamento para que el proyecto contemple todas las necesidades funcionales del centro sanitario.