El Vinalopó se vuelca con la Vega Baja

Sax, Aspe, Pinoso, Elda, Villena, Salinas, Novelda, Monforte del Cid y el resto de municipios del Alto y Medio Vinalopó se han volcado con la comarca vecina de la Vega Baja, a través de diferentes iniciativas solidarias, tanto públicas como privadas.

El Ayuntamiento de Aspe ha puesto sus equipos de limpieza a disposición de las poblaciones inundadas. Los trabajos han comenzado en Daya Vieja con el baldeo y limpieza de calles. El alcalde, José Vicente Fernández, ha agradecido la ayuda del Consistorio aspense en estos "duros momentos, donde nos hemos visto superados por la situación".

Hace dos días los miembros de Acif Salinas también participaron en las tareas de achique de agua y retirada de barro en Dolores.

En la tarde del miércoles decenas de sajeñas y sajeños, así como varios miembros del equipo de gobierno con la alcaldesa Laura Estevan al frente, acudieron a Molins -Orihuela- en un autobús fletado por la empresa Giménez Ganga para ayudar a los damnificados. Al regresar a Sax la alcaldesa hizo público el siguiente mensaje:

"Después de una larga jornada y ya en casa toca reflexionar y dar gracias por todo lo bueno que tenemos. Estoy orgullosa de todas las personas que hemos estado hoy ayudando en Molins, emocionada por las personas fuertes que hemos conocido y que estoy segura que mañana se levantarán con más fuerza pero sobre todo conmocionada por todo lo vivido y agradecida de haber podido acompañar hoy a unas maravillosas y desinteresadas personas que se han unido con un único objetivo: ayudar a las familias que lo han perdido todo en la Vega baja. Hoy he visto imágenes que me hubiese gustado no ver nunca pero al mismo tiempo me siento privilegiada por haber podido vivir esta experiencia junto a personas maravillosas. Sax es grande y los sajeños más aún. Mil gracias vecinos por hacer posible que hoy muchas personas hayan visto un rayo de esperanza para seguir caminando hacia un futuro mejor".

Pero el Ayuntamiento de Sax ya está organizando la salida de otro autobús con medio centenar de voluntarios para el próximo sábado. En esta ocasión se actuará en Badén -Orihuela- para lo que se requiere acudir con fregonas, escobas de goma, cubos, trapos y productos de limpieza. El autobús saldrá de la avenida Jaime I de Sax a las ocho de la mañana y el regreso está previsto para la una de la tarde.

Son algunos ejemplos de la solidaridad del Alto y Medio Vinalopó. Pero hay muchos más. Y decenas de vecinos de ambas comarcas están haciendo "quedadas" en grupos particulares de Elda, Villena, Novelda y varias localidades más para acudir el próximo fin de semana a la Vega Baja, atendiendo de este modo a la llamada de SOS. "Son nuestros vecinos y nos necesitan. Hoy les ha pasado a ellos y mañana podría pasarnos a nosotros", señalan los organizadores demostrando que, en los momentos más duros, es cuando afloran los mejores sentimientos.