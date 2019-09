El Museo del Calzado acoge la exposición multidisciplinar "Inclasificable"

El Museo del Calzado acoge hasta el próximo 6 de octubre la exposición 'Inclasificable', una muestra multidisciplinar de LOU et SYL (Lourdes Santamaría y Sylvia Lenaers) que refleja aspectos relacionados con las categorías de la locura, el fetichismo y la anatomía.

La concejala de Cultura, Rosa Vidal, acompañada de Loles Esteve, directora del Museo del Calzado, ha presentado la exposición en un acto que ha contado con la presencia de Lourdes Santamaría, una de la dos artistas y profesora de Bellas Artes en el campus de Altea de la UMH.

'Inclasificable' trata de integrar la parte didáctica con la artística, creando un conjunto de rarezas en una instalación que reúne diferentes técnicas gráficas y procesos escultóricos, desde moldes, grabados, collages, fotografías, objetos encontrados.

Vidal ha asegurado que "se trata de una exposición que no va a dejar indiferente, que va a transmitir muchas sensaciones". Lourdes Santamaría ha agradecido a la Concejalía de Cultura y al Museo del Calzado la cesión de un espacio "fantástico que no conocía y que me parece maravilloso". Por su parte, Loles Esteve ha afirmado que "es una expsoción que transmite muchos valores. Invito a todo el mundo a que se acerque para ver una muestra que hace honor a su título"