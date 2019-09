Serenata del Orfeón Cantábile de Alicante a los Santos Patronos de Elda

La iglesia arciprestal de Santa Ana de Elda acoge este viernes 20 de septiembre, a las diez de la noche, la tradicional Serenata por los Santos Patronos de Elda en homenaje a la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso. La actuación debería haberse celebrado el pasado viernes 13 de septiembre pero lo impidió la gota fría que azotó la provincia.

Para la ocasión el prestigioso Orfeón Cantábile de Alicante ha diseñado un programa que combina distintos géneros como la música religiosa, zarzuela, habaneras y canciones populares de autores como Giuseppe Verdi, Gabriel Fauré o Francisco Alonso.

La dirección del coro corre a cargo de Carlos Catalá acompañado del pianista Daniel Catalá y el flautista Óscar Marco. El coro formado por 40 coralistas cuenta con una larga trayectoria en conciertos habiendo actuado recientemente en el ADDA de Alicante.

La entrada es gratuita y la Cofradía de los Santos Patronos invita a todos los ciudadanos a que asistan a este gran concierto en el que se interpretará el siguiente repertorio:

1. "Va pensiero€"(Nabucco)€€€€€€€€€.€€.G. Verdi

2. Barcarola (Los Cuentos de Hoffmann)€€.€..€J. Offenbach

3. Caro Mio Ben €€€..€€€€.€€€€.€.€....G. Giordani

4. Ave María€€€€€€€€€€€€€€.€€€W. Gómez

5. Le Cantique de Jean Racine €€€€€€.€€€.G. Fauré

6. In Paradissum (Réquiem)€€€€€€€€€€€.G. Fauré

7. Barquito de Sal€€€€€€€€€€€€..Valcárcel-Cánovas

8. "Todas las mañanitas" (D. Gil de Alcalá)€€€€..M. Penella

9. Pasacalle de Chisperos (La Calesera)€€€€€..F. Alonso

10.La Nit (Blue Moon)€€€€€€€€€€€€€..R. Rodgers

11.Carinhoso (choro-bossanova) .€€€€€€€€Pixinguinha

12.Quizás, quizás, quizás€€€€€€€€€€€€.O. Farrés

13.Dile (Luis Aguilé)€€€€€€€€€.Bert Berns (Arr: C. Catalá)

14.Funiculì-funiculà (pop. Napolitana)€€.€L. Denza.(Arr: C. Catalá)

Las actuaciones del Orfeón Cantábile de Alicante pueden verse en https://www.youtube.com/channel/UC_xSX2-ujGuT0o_CnWcjvRg