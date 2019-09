Detienen a un ladrón por el rastro del botín que se le iba cayendo en su huida

En un robo de la misma noche se dejó olvidado el DNI.

Siguiendo el rastro de un austero botín consiguieron los agentes descubrir a un ladrón que se ocultaba en la oscuridad agazapado entre los matorrales del río Tarafa de Aspe. Como el cuento de Pulgarcito que fue arrojando migas de pan para encontrar el camino de regreso a casa. Así fueron dos patrullas de la Policía Local y Guardia Civil siguiendo el rastro del presunto caco hasta dar con él. A veinte metros de la caseta del campo de fútbol Las Fuentes asaltada perdió una mochila de gran tamaño. A quince metros una bolsa de plástico con equipaciones. Diez metros más allá encontraron los agentes varias botellas de bebida y a cinco metros del lugar donde se escondía apareció otra bolsa con los chorizos, las longanizas y las costillas con las que jugadores y técnicos del C.F. La Coca se iban a dar un homenaje, en formato barbacoa, para festejar el inicio de la nueva liga.

Ni diez minutos tardaron en capturarlo, recuperar el botín y llevárselo esposado al cuartel.

Tuvo tan mala suerte que fue pillado in fragati cuando el conserje abría las instalaciones a las siete de la mañana. Fue cuestión de segundos porque ya estaba encaramado al muro exterior trasero por donde se disponía a saltar. De hecho, al verse descubierto soltó un blasfemo exabrupto y emprendió la fuga mientras corría con gran esfuerzo aferrándose a todo lo robado para no perder nada por el camino. Pero no lo consiguió y, además, en ese mismo instante dos patrullas, una de la Guardia Civil y otra de la Policía Local, se encontraban junto a puerta de la instalación deportiva, por lo que la persecución fue instantánea y la detención se llevó a cabo en tiempo récord. Y no acabaron aquí sus desdichas. Cuando comparecía en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Novelda los agentes le imputaron un segundo delito contra la propiedad cometido supuestamente durante la misma noche, en una tienda de productos para piscinas cercana al campo de fútbol. El acusado negó de forma machacona ser el autor. «Yo ese palo no me lo como porque eso no es cosa mía», decía con rotundidad durante la audiencia preliminar de un juicio rápido que se ha fijado para el miércoles de la semana próxima. Los investigadores de la Guardia Civil aguardaron pacientes y en silencio a que el juez les diera el turno de palabra. Y fue entonces cuando al presunto ladrón se le cayó el mundo encima porque los agentes le entregaron la cartera con su DNI dentro. Se la dejó olvidada en la tienda asaltada. Craso error.

Con mucha calma



En julio también se produjo en Aspe un robo nada convencional en un bar de la calle Médico Antonio Pavía. El ladrón trató de realizar un butrón en el tejado pero, tras varias intentonas, terminó desistiendo. Cambió entonces de planes y optó por descender por el patio interior para romper la venta de la cocina. No sabía que el cristal era blindado así que se empleó a fondo durante tres horas para reventarlo. Tanto empeño tuvo su resultado y, una vez dentro del establecimiento, se hizo con el dinero de la caja registradora y con el contenido de la máquina del tabaco. Seis horas tardó en perpetrar el robo. Y tampoco le importó que fueran las ocho de la mañana para marcharse caminando por la calle con todo el botín metido en bolsas. Pura calma.