Monovar, días de fiesta con vermuts

Esta noche se vivirá uno de los momentos más especiales en Monóvar. La Entrada de Bandas y el pregón darán inicio a los días más esperados por los vecinos y vecinas del municipio. Desde hoy y hasta el próximo día 10 de septiembre Monóvar se sumergirá en sus Fiestas Mayores que se celebran en honor a la Virgen del Remedio. Desde el balcón del Ayuntamiento a las 23:30 horas Alicia Cerdá, bibliotecaria y archivera municipal, dará el pregón de las fiestas 2019. Mientras que el pregón infantil estará a cargo del niño Nicolás Moreno.



Tras el pregón, los Nanos i Gegants protagonizarán la primera salida de las fiestas. Estos personajes, acompañados de la Colla El Xirivell, atraen cada mañana de las fiestas la atención de los más pequeños que los siguen por los diferentes itinerarios por la población.



Pero, sin duda, La Alborada es el acto pirotécnico que simboliza el inicio de los días grandes. El resto de días la pólvora también es la protagonista en multitud de actos como las mascletás o la traca final de fiestas la noche del 10.

Las fiestas se viven entre la tradición y la diversión con actos religiosos como la ofrenda, la procesión o la salve que se entremezclan con otros más lúdicos como la exaltación de las reinas y su corte, el desfile multicolor, la suelta de vaquillas, actuaciones, conciertos y mucho más. Asimismo, otro de los actos más participativos es el desfile de carrozas la tarde del 9 de septiembre, donde pequeños y mayores desfilan con los disfraces preparados para la ocasión y al ritmo que marcan las charangas.

La música, la gran protagonista

Mª amparo maestre, concejala de Fiestas de Monóvar: «este año se han atendido las demandas de la juventud, instalando la barraca»

PROGRAMA DE ACTOS

Pero si algo no falta es la música, todas las noches habrá conciertos y actuaciones en el escenario de la Plaza de la Sala, a partir de las doce y media de la noche comenzará el espectáculo. Además, una de las novedades más destacadas es la Barraca Municipal que se instala estos días en la zona del colegio Ricardo Leal y que ofrecerá fiestas en las noches del 7, 8 y 9, así como el día 10, a las 13:00 h, una Colour Fest.El parque de la Alameda es el punto de encuentro en las sesiones vermut que se llevan a cabo los días 8, 9 y 10, a partir de las doce del mediodía. Actuaciones diversas y un ambiente festivo que el día 8 se complementa con la III Muestra Gastronómica Monóvar, donde establecimientos del municipio ofrecen la posibilidad de degustar platos típicos y otros novedosos elaborados con productos tradicionales de Monóvar.Y el público infantil tendrá en el parque de la Alameda y en la Plaza de la Sala un parque infantil con hinchables, así como una barraca joven para que los menores de 16 años puedan disfrutar también de las noches de fiestas. Los más pequeños dispondrán de su propia mascletà el día 10, una representación teatral y por la noche, la traca de caramelos.Desde la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Monóvar cada año se ponen en marcha estos días tan esperados por los vecinos del municipio. Mª Amparo Maestre, concejala de Fiestas ha hecho hincapié en todas las novedades que tienen preparadas.Este año por primera vez se han atendido las demandas de la juventud instalando una barraca municipal, en la que cada noche habrá un show diferente, con performance, regalos, djs, entre otras. También como novedad tendremos el día 10 a las 13:00 h una fiesta holly, la famosa fiesta de los polvos de colores. Dentro de las novedades más destacables, la ampliación de los conciertos nocturnos, y es que este año el día 6 después de la Alborada tendremos un súper festival indie en la Plaza de la Sala con las actuaciones de Sr.Aliaga y los djs Me and The Reptiles.Para mí uno de los actos más importantes y más emotivos es la Entrada de Bandas y el pregón, acto que marca el inicio de las fiestas, y donde cada año se reúnen miles de personas en la Plaza de la Sala para escuchar a las bandas de música tocar todas juntas el pasodoble Monóvar y disfrutar del pregón. También y como no puede ser de otra manera, la ofrenda a nuestra patrona, la cual reúne a numerosos vecinos y vecinas, además de visitantes, donde la tradición y la cultura desfilan por las principales calles de nuestra ciudad. Centenares de monoveros y monoveras ataviados con el refajo travessat, seña de identidad de nuestro pueblo, desfilan al compás de la dolçaina y el tabal. La procesión en Honor a la Virgen del Remedio, el día grande de nuestras fiestas, es otro acto que no nos podemos perder, donde centenares de monoveros y monoveras acompañan a nuestra patrona. Y respecto a los actos más lúdicos, encontramos los vermuts en el Parque de la Alameda, con actuaciones musicales en directo, parque infantil o la muestra gastronómica. Estas sesiones reúnen a miles de personas. Otro acto a destacar sería el concierto del día 7 de Varry Brava, donde el espectáculo está garantizado, ya que el directo de este grupo sorprenderá a todos los asistentes, y donde el acceso es libre.Nuestras fiestas acogen a todos los visitantes, son unas fiestas en las calles, donde en cada rincón te puedes encontrar música, mesas, pasacalles, conciertos gratuitos, actos de bous al carrer todos los días. En definitiva, nuestras fiestas se caracterizan por tener una programación desde las ocho de la mañana hasta las siete del día siguiente, donde todos los actos son en la calle y tienen como principal protagonista a la música en directo.Este año, el presupuesto para organizar tanto las fiestas de las pedanías de Cañadas de Don Ciro, Chinorlet, La Romaneta, Casas del Señor, Barrio de Santa Bárbara y Fiestas Patronales ha sido de aproximadamente 250.000 euros, un presupuesto ajustadísimo, pero con mucho trabajo, se ha conseguido llegar a organizar una gran programación festiva.

Hoy



H 20:00

- Inauguración iluminación Fiestas



H 23:00

- Entrada de Bandas de música



H 23:30

- Pregón.

- Nanos i Gegants

- La Alborada y suelta de vaquillas



H 01:00

- Macro Show Astrum Fest

- Barraca Notenom

Sábado, 7 de septiembre



H 10:00

- Gran Concurso de Gatxamiga



H 12:00

- Nanos i Gegants



H 18:00

- Tradicionales carreras con vaca



H 19:00

- Ofrenda de Flores

- A continuación Salve y Mascletà



H 00:00

- Barraca joven

- Actuación de Géisers, concierto de Varry Brava y sesión dj con Women Beat



H 00:30

- Espectáculo «Una noche en México»



H 02:00

- Macro Disco con Show La Jungla

- Barraca Notenom

Domingo, 8 de septiembre



H 08:00

- Suelta de vaquillas



H 11:30

- Nanos i Gegants



H Hasta las 16:00

- III Muestra Gastronómica Monóvar



H Hasta las 15:00

- Vermut



H 14:30

- Mascletà diurna



H 17:00

- Suelta de vaquillas



H 20:00

- Procesión



H 22:00

- Barraca joven



H 00:30

- Espectáculo «Dímelo cantando»

- Actuación del grupo La Pato



H 01:00

- Macro Disco con Simon Show

- Barraca Notenom



Lunes, 9 de septiembre



H 08:00

- Bou en corda y suelta de vaquillas



H 11:30

- Nanos i Gegants



H 12:00

- Vermut popular y actuación de Raïm



H 14:30

- Mascletà diurna



H 17:00

- Suelta de vaquillas



H 20:00

- Desfile multicolor



H 22:00

- Barraca joven



H 00:30

- Actuación El Diluvi y Spyplane, Tributo a U



H 01:00

- Macro Disco con Djs y sesión macro

- Barraca notenom

Martes, 10 de septiembre



H 11:30

- Nanos i Gegants



H 12:00

- Vermut popular con actuación de Movers



H 13:00

- Mascletà infantil

- Colour Fest



H 14:30

- Paella gigante



H 18:00

- Tradicionales carreras con vaquillas



H 00:00

- Gran traca