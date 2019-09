La corrida de toros genera discrepancias en el equipo de gobierno de Villena

Los Verdes indican que se acordó ver la legalidad desde una neutralidad dispuesta a no favorecer espectáculos taurinos

La celebración de una corrida de toros el próximo 7 de septiembre en Villena ha generado la primera gran discrepancia en el seno del equipo de gobierno formado por la coalición PSOE y Los Verdes.

Los Verdes han vuelto a mostrar su oposición a la cesión del coso para la celebración de un festejo taurino y en un comunicado indican que «el PSOE ha hecho una aplicación incorrecta del pacto de gobierno». El grupo ecologista señala que el acuerdo se zanjó con la promesa por parte de los socialistas de que serían muy sensibles en el tema taurino y se «observaría la legalidad desde una neutralidad dispuesta a no favorecer espectáculos taurinos».

Para Los Verdes a lo largo de las últimas semanas se han puesto sobre la mesa numerosas argumentos jurídicos para denegar la corrida de toros o «para dejar sobre la mesa la decisión de la Junta de Gobierno, sin incurrir en inacción administrativa», ésta última por el que el Ayuntamiento ha sido denunciado hasta en tres ocasiones por la Fundación Toro de Lidia.

El grupo ecologista insiste en que aunque se diga que la corrida no supondrá un gasto al Ayuntamiento, «la cesión de la plaza lleva un gasto y no cuenta con el informe de fiscalización previo necesario. PSOE, PP y Cs deberían haber entendido que no podía cederse la plaza para no dañar al erario público ni caer en una posible irregularidad», señala.

Los Verdes afirman que es necesario tomar decisiones para modificar la calificación de la plaza de toros de Villena y adecuar su interior con el fin de impedir que se celebren corridas de toros en Villena.