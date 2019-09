Villena autoriza la corrida de toros del 7 de septiembre

Los Verdes se oponen a la propuesta alegando que falta el Plan de Autoprotección y seguridad

El Ayuntamiento de Villena, con el voto en contra de Los Verdes, ha autorizado la cesión de la Plaza de Toros y la realización de un festejo taurino para el próximo 7 septiembre. La concesión está condicionada a que el empresario taurino presente ante la Dirección General de Justicia un certificado que acredite que se han subsanado las deficiencias del coso y que un arquitecto, arquitecto técnico o aparejador acredite que el coso reúne las condiciones de seguridad precisas para la realización del espectáculo taurino.

El concejal de Justicia, Juan José Olivares, ha insistido en que el empresario ha presentado ante el Ayuntamiento toda la documentación que se le ha requerido, que los informes técnicos son favorables a la cesión y autorización de la corrida y que además, la empresa ha abonado los 3.065 euros por el uso de la Plaza de Toros y 1.895 euros en concepto de fianza. Así, insiste que es la Dirección General de Justicia quien debe autorizar la corrida.

La autorización se ha aprobado con el voto en contra de Los Verdes, que además, habían presentado una enmienda a la propuesta de cesión y autorización de la corrida de toros del concejal del PSOE y socio en el gobierno municipal, Javier Martínez.

La portavoz de Los Verdes, Mercedes Menor, lamenta que se haya autorizado un espectáculo taurino cuya realización coincide con el desfile de La Esperanza, el dedicado a los festeros infantiles, «pese a que el reglamento de Uso de la Plaza de Toros establece que no organizarán actividades siempre que no supongan una contraprogramación. Tampoco se dispone de un plan de autoprotección ni de seguridad y además, supondrá un gasto económico a las arcas municipales la retirada del suelo técnico». La formación ecologista no descarta presentar un recurso a la aprobación de la cesión del coso para la realización de una corrida de toros el próximo 7 de septiembre