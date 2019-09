Nombran a Mensi Romero pregonera de las fiestas patronales de Petrer

"Una mujer de Petrer que vive y siente la ciudad", así ha presentado la alcaldesa, Irene Navarro, a Mensi Romero, nombrada pregonera de las próximas fiestas patronales en honor a la Virgen del Remedio, que se celebraran a principios del mes de octubre.

Aunque en realidad se llama Carmen, todos la conocen como Mensi. Desde el año 1981 pertenece al grupo de teatro Arenal, y ha colaborado en diversos montajes como La Rendició y en pregones de las fiestas de Moros y Cristianos, en la actualidad colabora también en el grupo de teatro de Sense Barreres.

La alcaldesa, que ha estado acompaña por la concejala de Fiestas, Ana Torrtosa, y por la propia pregonera. La primera edil ha explicado que "con esta designación damos voz a los vecinos y vecinas, porque también es muy importante aprender todos ellos y conocer las vivencias que tienen en unas fechas tan señaladas".

La familia de Mensi ha regentado durante muchos años una floristería en el centro histórico de la población y ello le ha permitido conocer mejor aspectos como la decoración floral tanto del trono como de la hornacina de la Virgen. "Aunque yo nunca he trabajado directamente en la floristería, a través de mi madre y mi hermana he podido vivir la pasión que ponemos y la devoción que tenemos a nuestra patrona", ha indicado Mensi.

El pregón es un evento que se celebra el día 5 de octubre, dos días antes de la festividad de la Virgen del Remedio y se institucionalizó hace ahora cinco años, siendo la primera pregonera la cronista oficial de la ciudad, Mari Carmen Rico, a la que han seguido el diseñador de trajes festeros, Alberto Montesinos, la panadera María Amat y el expresidente de Cruz Roja de la provincia de Alicante, Antonio Navarro.

La nueva pregonera ha dicho sentirse "muy honrada" y espera "estar a la altura de quienes me han precedido en el cargo". Ha contado una divertida anécdota de cómo conoció que era la persona designada para el cargo: "Me dejó un mensaje de voz la alcaldesa que quería hablar conmigo y que me pasara cualquier día pero apagué el fuego de lo que estaba cocinando y me presenté a los 10 minutos en el Ayuntamiento, entonces me dijeron que habían pensado en mí para pregonar las fiestas y me hizo una ilusión muy grande", ha dicho.