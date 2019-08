Unas fiestas para terminar el verano por todo lo alto en Orito

Las fiestas de Orito ya están aquí y esta noche el pregón será el punto de partida. Orito es una pedanía de Monforte del Cid que ha convertido sus fiestas en unas de las más populares para terminar el verano, ya que son los últimos festejos que se celebran antes de volver a la rutina. Por ello, son una forma de disfrutar un poco más del buen tiempo y de empezar el mes de septiembre de una manera diferente.



Hoy a partir de las 22.30 horas en la plaza de Nuestra Señora de Orito, el pregón y después el chupinazo inaugurarán oficialmente las fiestas. El pregonero de este año, Don Cipriano Ibarra Codes, representa a varias generaciones de una familia muy arraigada en la pedanía.



Tras el pregón y el chupinazo, se llevará a cabo uno de los espectáculos más especiales y que nadie puede perderse llamado «Fanatik@». Con este acto se disfrutará de baile, música, acrobacias y magia, dando lugar a un novedoso inicio de las fiestas.



Las calles de Orito se llenarán de color, música y vida durante estos días. Mañana los vecinos y visitantes podrán degustar una paella gigante, además por la tarde será la ofrenda de flores y después el concierto de la banda musical «La lira» de Monforte del Cid y de la Coral Monfortina.





Origen de las fiestas

Hasta el 8 de septiembre, día de Nuestra Señora de Orito, se celebrarán multitud de actos, entre los que destacan el encierro infantil, el festival de Orito, el pasacalles de disfraces, las verbenas, las noches a la fresca y la mascletà el mismo día 8. Un programa pensado para todos, los más pequeños y los jóvenes son una parte importante en las fiestas y pueden disfrutarlas con actividades especialmente para ellos.

Los orígenes de las fiestas no están claros, pero se vinculan a la aparición de la imagen de Nuestra Señora de Orito, que data de mediados del siglo XVI. La devoción a la Virgen de Orito tiene su origen en el año 1555, cuando Fray Jorge halló dentro de sus corporales «una imagen de bulto, muy pequeña y devota de Nuestra Señora». Dicha imagen da nombre al santuario, originariamente denominado de «Lorito» o «Loreto», y que posteriormente evolucionaría a la denominación actual «Orito».



Su particularidad reside tanto en su hallazgo como en el hecho de que se trate de una de las imágenes de la virgen más pequeñas del mundo (42 milímetros).





Juan José Hernández, concejal de fiestas del ayuntamiento de monforte del cid: «La fiesta seguirá siendo posible mientras todos participemos en ella»

Las fiestas de Orito ocupan un lugar destacado en el calendario. El concejal de Fiestas del ayuntamiento de Monforte del Cid ha subrayado la importancia de los festejos de Orito para los vecinos de esta pedanía.

P ¿Qué novedades hay este año?

R Las fiestas en honor a la Virgen de Orito nacen de la estrecha colaboración entre la Concejalía de Fiestas y la Comisión de Fiestas de Orito, por lo que ambas entidades centran sus esfuerzos, no sólo en innovar, sino en consolidar un programa repleto de actos para todo tipo de público. Como novedad, el espectáculo de variedades de esta noche o el encierro infantil en el que disfrutarán los más pequeños.



P ¿Qué tienen de especial estas fiestas?

R Estas fiestas representan la unión de, no sólo una pedanía, sino también un pueblo, con su máximo exponente en la cena comunitaria benéfica. Estos días representan el final de la época estival y de la estancia de muchos vecinos en la pedanía; por lo que todos aprovechamos para despedir este período con los que más queremos.



P ¿Qué actos nadie debe perderse?

R En las fiestas de barrio y pedanía de Monforte no hay acto que los vecinos deban perderse, desde las tradicionales «sesiones paloma», en las que colaboran las destilerías locales, hasta el concierto de la S.M. «La Lira» y la Coral Monfortina, en la Plaza. Dos de los actos centrales de estas fiestas, como son la mascletà y la paella gigante, se han convertido en una enseña para Orito, que cada año consigue congregar a numerosos vecinos y visitantes.



P Mezclan la tradición y la diversión, ¿cómo combinan ambas?

R Gracias al continuo trabajo de las personas que año tras año han dedicado su tiempo a la consolidación de tan emblemáticas fechas y a la ilusión de los más jóvenes, la Comisión de Fiestas ha logrado combinar con éxito la experiencia de los más veteranos con el empuje de la juventud; sin perder de vista la devoción de los vecinos.



P Un deseo y una invitación para vecinos de otras localidades.

R Mi deseo es que la comunión de los vecinos sea máxima, que entre todos consigamos hacer de nuestras fiestas un lugar acogedor para vecinos y visitantes. Recordar a todos que la fiesta es posible porque nace del pueblo y lo seguirá siendo mientras todos participemos en ellas.





PROGRAMA DE ACTOS

???????



Hoy

19.00 horas Novena en honor a Nuestra Señora de Orito.

22.30 horas Pregón y chupinazo.

00.30 horas Fanatik@.

Domingo, 1 de septiembre

11.00 horas Hinchables en la Plaza.

13.00 horas Sesión de Paloma

19.00 horas Novena a Nuestra Señora de Orito.

22.00 horas Concierto «La Lira».

Lunes, 2 de septiembre

11.00 horas Cucañas.

13.00 horas Sesión de Paloma.

19.00 horas Novena en honor a Nuestra Señora de Orito.

22.00 horas Bingo.

Martes, 3 de septiembre

11.30 horas Cuentacuentos.

13.00 horas Sesión de Paloma.

19.00 horas Novena en honor a Nuestra Señora de Orito.

22.00 horas Festival de Orito.

Miércoles, 4 de septiembre

11.00 horas Juegos tradicionales.

13.00 horas Sesión de Paloma.

19.00 horas Novena en honor a Nuestra Señora de Orito.

19.30 horas Concentración disfraces.

20.00 horas Pasacalles de disfraces.

21.00 horas Payaso Chus.

22.00 horas Secayó y chinchón.

Jueves, 5 de septiembre

11.00 horas Dibujo y pintacaras.

13.00 horas Sesión de Paloma

22.00 horas Noches a la fresca.

00.00 horas Procesión.

Viernes, 6 de septiembre

13.00 horas Sesión de Paloma

19.00 horas Cross popular.

21.30 horas Cena Comunitaria.

Sábado, 7 de septiembre

12.30 horas Encierro infantil.

13.00 horas Sesión de Paloma

00.00 horas Gran Verbena.

Domingo, 8 de septiembre

08.30 horas Santa misa.

09.30 horas Despertà.

09.45 horas Tradicional pasacalles.

11.00 horas Chocolatada.

12.00 horas Barredera.

13.00 horas Sesión de paloma.

14.00 horas Mascletà.

19.30 horas Misa solemne y procesión.

Traca multicolor para finalizar las Fiestas 2019.