La edil de Consumo advierte de sanciones de hasta 60.000 euros si los menores acceden a corridas de toros

La edil de Consumo y de Políticas Animalistas de Villena, Esther Esquembre, ha advertido de la existencia de sanciones de hasta 60.000 euros si se permite la entrada a menores de 18 años a una corrida de toros, por infracción muy grave.

Esquembre alerta de que la ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la Adolescencia, establece en su artículo 72.1 que «las personas menores de edad no pueden acceder ni permanecer en establecimientos y recintos donde tengan lugar actividades o espectáculos violentos, denigrantes e irrespetuosos con la diversidad humana, pornográficos o de contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad».

La advertencia viene motivada tras conocer que la Peña Taurina Villenense ha puesto a la venta entradas para menores de 18 años para asistir a una corrida de toros prevista el próximo 7 de septiembre.

La edil insiste en que las competencias de acceso a espectáculos taurinos corresponden a las comunidades autónomas y no al Estado, en alusión a los taurinos que apuntan a que la tauromaquia es Patrimonio Cultural Inmaterial y que por lo tanto se debe fomentar y proteger, de ahí que no tenga sentido que se prohíba a menores de edad asistir a los festejos taurinos.

En cuanto a la venta de entradas por parte de la Peña Taurina, Esther Esquembre, ha reconocido que es legal la venta anticipada, pero sigue aconsejando a los vecinos que no se compren las entradas hasta que el Ayuntamiento no apruebe y autorice el evento, «porque se corre el riesgo de que el dinero no sea reembolsado».

El próximo lunes, 2 de septiembre, se abordará en el orden del día de la Junta de Gobierno Local la cesión de la plaza de toros a una empresa taurina y la autorización para la organización de una corrida el próximo 7 de septiembre.

La falta de una serie de documentos requeridos por el Ayuntamiento al empresario, impidió que la cesión se tratase en la última Junta de Gobierno.

El empresario ha afirmado que ha presentado toda la documentación requerida por el Consistorio,«incluso más documentos que los que establece la ley». Por lo que todo parece indicar que el lunes próximo se aprobará la cesión del coso, máxime cuando el alcalde de Villena, el socialista Fulgencio Cerdán, ha defendido que no se opondrá a la cesión del coso si la solicitud se ajusta a ley y cuenta con los informes técnicos favorables.

La concejala de Los Verdes señala que su grupo lo que busca es que se garantice la seguridad de las personas que asistan al festejo taurino e insistirá en la Junta de Gobierno Local en que el Ayuntamiento debe acreditar que en el coso local cuenta con todas las medidas de seguridad para la realización de un espectáculo taurino. Afirma que no existe una información clara de la situación en la que se encuentra la plaza de toros para la realización de corridas.