La corrida de toros en Villena pendiente del proyecto de actividad

La celebración de una corrida de toros el próximo 7 de septiembre en Villena está pendiente de la presentación del proyecto de actividad por parte del empresario taurino, que solicitó en el mes de marzo la cesión del coso para llevar a cabo un festejo taurino este día

Estaba previsto que la Junta Gobierno Local de hoy abordara la cesión del coso para la celebración de la corrida de toros. Sin embargo, la propuesta no ha podido incluirse dentro del orden del día porque la empresa organizadora ha presentado toda la documentación requerida.

La próxima Junta de Gobierno Local tendrá lugar el 2 de septiembre, cinco días antes de la fecha solicitada para la celebración del festejo taurino. Si el proyecto de actividad está finalizado, la solicitud podrá entrar dentro del orden. Entonces los miembros de la Junta de Gobierno deberán aprobar o rechazar la cesión del coso.

Los taurinos dan por hecho que el festejo taurino se realizará pese a la premura, mientras que los antitaurinos insisten en que la Plaza de Toros de Villena no reúne las condiciones que establece la ley de espectáculos taurinos para la celebración de corridas de toros y que las deficiencias no se podrán subsanar en cinco días.