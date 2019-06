El alcalde de Villena deja la política y renuncia a su acta

El alcalde en funciones de Villena, Javier Esquembre, ha decidido abandonar la política activa y ha anunciado que no va a recoger el sábado su acta de concejal, por lo que no formará parte de la nueva Corporación Municipal. Esquembre se responsabiliza de la derrota de Los Verdes en los pasados comicios, donde su partido perdió la mayoría absoluta de once concejales y pasó, con cinco ediles, a ser la tercera fuerza política tras PP y PSOE. Así, la número seis en la candidatura de Los Verdes, la concejala en funciones de Obras y Servicios, Paula García, pasará a formar parte de la corporación.

Visiblemente emocionado, pero sonriendo y sin perder la serenidad que le ha caracterizado en sus ocho años de alcalde, Javier Esquembre ha reconocido que le entristece la despedida, «pero los resultados obtenidos me obligan a dar un paso al lado». No obstante ha insistido en que seguirá trabajando con su partido, Los Verdes, en la esfera menos pública.

Esquembre cierra una etapa política que le ha llevado a ser alcalde de Villena durante los dos últimos mandatos. En el primero con un tripartito entre Los Verdes, PSOE y VCD, y en los últimos cuatro años con mayoría absoluta. El alcalde en funciones ha anunciado en solitario y por sorpresa su decisión de dejar la política, aunque cuenta con el apoyo de la asamblea de Los Verdes, que se reunió en la noche del miércoles para ratificar el acuerdo de gobierno con el PSOE.

Los socialistas se reunirán hoy viernes por la noche para analizar el acuerdo. Las negociaciones para formar un gobierno están siendo más tensas de lo esperadas. En principio se barajó que, entre ayer jueves y hoy viernes, se daría a conocer el pacto y las líneas básicas de gestión municipal. Sin embargo han surgido escollos, principalmente en el reparto de las delegaciones -concretamente en el área de Medio Ambiente- por lo que, previsiblemente, no se dará a conocer el pacto de gobierno, si finalmente lo hubiese, antes de la investidura del nuevo alcalde mañana.