La número 5 del PP de Aspe renuncia al acta de concejal

Rosa Martínez Pérez que ocupaba el número 5 en la candidatura del Partido Popular a las elecciones municipales del pasado 26 de mayo ha presentado en la mañana de este martes su renuncia como concejala electa ante la Junta Electoral de Zona de Elda. El motivo por el que la candidata del PP ha tomado esta decisión no ha sido otro que la incompatibilidad laboral del puesto que ahora ocupa como monitora de natación en la Piscina Municipal con el de miembro de la Corporación tal y como queda establecido en el artículo 178.2 de la Ley Orgánica de régimen Electoral (LOREG).

Rosa Martínez era una de las novedades que presentaba la candidatura conformada por Sergio Puerto, aunque llevaba varios años en la ejecutiva local del PP, y aparte de su trabajo como monitora deportiva ha venido desempeñando una importante labor al frente de la Asociación "FibroAspe" dedicada al asesoramiento y desarrollo de actividades lúdicas y terapéuticas destinadas a personas con fibromialgia.



"Un palo"

Rosa Martínez ha manifestado que "es una decisión difícil pues mi compromiso era y es el de trabajar desde el Partido Popular para mejorar Aspe en base a nuestro proyecto, ya desde el gobierno como desde la oposición, pero la incompatibilidad con mi actual empleo no me deja otra opción. He intentado hasta el último momento encontrar opciones que me permitieran continuar de concejala, de ahí que no haya hecho efectiva la renuncia antes, pero al final no me ha quedado otra alternativa" y añade que "aunque es un "palo", mi compromiso con mi partido, el proyecto que representa y por supuesto con Aspe, sigue intacto y ayudaré con mi labor en todo aquello que pueda"

Por su parte Sergio Puerto, candidato a la Alcaldía por el PP ha afirmado que "no tengo más que palabras de agradecimiento para Rosa, es una decisión difícil propiciada por no haber logrado los resultados que esperábamos y que ambos sabíamos que podía darse cuando en febrero yo le propuse formar parte de la lista en ese puesto. Sus ganas e ilusión han hecho que hayamos dilatado la decisión en busca de una solución hasta última hora, pero a estas alturas ni ella ni el Partido podíamos mantener la incertidumbre sobre nuestro futuro más inmediato"

Por lo tanto, y una vez formalizada la renuncia de Rosa Martínez, la Junta Electoral ha expedido una nueva credencial de concejal a nombre de Juan Ruíz que ocupaba el número 7 en la candidatura del PP y continuará así como miembro del grupo municipal popular durante la legislatura que comienza este sábado.