El PP de Aspe prefiere que EU gobierne en minoría

El Comité Ejecutivo local del Partido Popular de Aspe se reunió en la noche del jueves para valorar los resultados obtenidos en las elecciones locales del pasado 26 de mayo y trazar las líneas de su labor para los próximos años en el ayuntamiento.

El presidente y candidato de los populares, Sergio Puerto, no pone paños calientes y afirma que "los resultados no son los esperados y hoy es otra fuerza política la que ha obtenido el mayor respaldo y, por tanto, tenemos que permanecer a la espera de si PSOE y EU deciden o no reeditar el pacto de gobierno que han mantenido desde noviembre de 2011".



Diálogo y acuerdo

El Partido Popular se ha mostrado partidario de que "sea EU quien gobierne en minoría en el Ayuntamiento de Aspe a partir del próximo día 15 de junio". Los populares consideran que sería la opción más acorde con los resultados electorales del pasado 26-M donde ningún partido obtuvo la mayoría absoluta: "Debemos dar una oportunidad al diálogo y al acuerdo para así superar los últimos cuatro años de mayoría absoluta y absolutista a la que nos llevaron PSOE y EU con su pacto".

Para los populares son otros los que ahora tienen que demostrar su altura de miras, apelando especialmente al PSOE y a su candidata María José Villa, que "es quien ha sufrido personalmente las malas consecuencias de un gobierno con EU".



"Buscar soluciones, no sillones"

El Partido Popular se refirma en su voluntad de seguir ejerciendo su responsabilidad desde la lealtad al pueblo de Aspe y afirma que "ha estado, está y estará siempre abierto a dialogar con todos los partidos y a apoyar todo aquello que beneficie al pueblo". En palabras de Sergio Puerto, "es hora de buscar soluciones, no sillones".