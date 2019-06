Información y programa de las Fiestas de Elda 2019: 75 años de Moros y Cristianos

Las calles de Elda ya huelen a fiesta. La ciudad zapatera va a vivir en 2019 unos Moros y Cristianos muy especiales. Arrancan hoy, miércoles 5 de junio, con el pregón de uno de los festeros más queridos dentro de las fiestas dedicadas a San Antón.

Será el canto de amor a estos festejos y a su ciudad de José Blanes el que dará el pistoletazo de salida unas fiestas marcadas por el 75 aniversario de la recuperación de los Moros y Cristianos de Elda. Durante todo el año se han sucedido actos tanto por parte de la Junta Central como por la comparsas que celebran este aniversario , que han calentado los motores de estas celebraciones.

A partir de la lectura del pregón será el momento de la fiesta y a pesar de que el 75 aniversario se celebró el pasado fin de semana y el programa de actos festeros no sufre alteración alguna, en los boatos se van a poder ver guiños constantes a esta efeméride.

Si el pregón es el aperitivo de la fiesta, el canto del pasodoble Idella, en la tarde del jueves marca el momento en que la fiesta ya no tiene freno. Así, los más jóvenes celebran que llegan jornadas cargadas de diversión cuyo objetivo es dinamitar la rutina semanal.

Elda vibra con unas fiesta en la que el bando moro y el cristiano se funden para mostrar sus mejores galas. Los festeros se preparan para las dos entradas, la del sábado dedicada al bando moro y la del domingo al cristiano. Son la mayor expresión del espectáculo de estas fiestas eldenses.

Pero antes, el viernes, los más pequeños ofrecerán un espectáculo que llega a superar en brillantez y buen hacer al de los mayores. En este año, el desfile contará con festeros infantiles de los municipios de Petrer, Sax y Villena que ayudaron a los eldenses a recuperar estas fiestas hace 75 años.

También en Elda se reserva un espacio para revivir la historia cuando los bandos de la media luna y de la cruz guerreaban por territorios, conquistaban castillos y plazas.

Son las embajadas, el símbolo más claro de que por las tierras de Elda pasaron las dos culturas: la árabe y la cristiana. Y son estos actos donde la pólvora y los parlamentos entre los representantes de los ejercitos cobran vida, los que se consolidan como la mejor tarjeta de presentación de los festejos.

Capitanías 2019



La llama que prendió los Moros y Cristianos

Los Moros y Cristianos de Elda rememoran, en 2019, sus 75 años de historia reciente y en esta celebración, se ha hecho hincapié en el agradecimiento a las vecinas poblaciones de Petrer, Sax y Villena, que les ayudaron prestando los trajes que usaron la primera vez que salieron a la calle.

El 75 aniversario ha reforzado los lazos de unión entre estas cuatro poblaciones que, ya de por si son estrechos. Pero, además, ha dado la oportunidad a festeros de las tres poblaciones vecinas de desfilar en la ciudad zapatera.

Y lo han hecho en dos desfile, el primero en la Media Fiesta y el segundo en el conmemorativo del aniversario. En ellos, se ha visto la similitud de las fiestas de los cuatro municipios al mismo tiempo que, tanto por parte del público como de los participantes, se vivieron momentos de una fuerte carga emotiva.

La llama de la recuperación de los Moros y Cristianos de Elda la prendió «Pepe, el platanero» al bailar en la hoguera de San Antón ataviado con un traje de Contrabandista que le prestó un familiar de Villena. Un año después, en 1944, más vecinos se sumaron a la gesta y en 1945, se crearon las primeras cinco comparsas .

Al mismo tiempo, Elda no olvida que mucho antes, según las crónicas de Emilio Castelar y Lamberto Amat, los Moros y Cristianos ya habían desfilado en Elda.

Este año se celebra el 75 aniversario de los Moros y Cristianos de Elda.

Programa de actos Fiestas Elda 2019

Jueves 6 de junio

20:00 horas: Entrada de Bandas de Música. Interpretación del pasodoble Idella, dirigido por el compositor Manuel Mondejar Criado, que da inicio a las Fiestas de Moros y Cristianos.

24:00 horas: Retreta. Desfile de las comparsas con su traje oficial, resaltando al formación de bloques.

Viernes 7 de junio

10:30 horas: Acompañamiento estandarte del Santo. Desde Casa de Rosas hasta la Ermita de San Antón con acompañamiento de disparo de arcabucería.

11:30 horas: Traslado de la Imagen del Santo.Desde la Ermita hasta la Iglesia de Santa Ana donde la ACME interpreta el pasodoble San Antón.

19:00 horas: Desfile infantil

Sábado 8 de junio

10:00 horas : Alardo de arcabucería. Iniciado por el bando cristiano seguido del bando moro.

13:30 horas: Estafeta y Embajada Mora. En la Plaza de la Constitución batalla de arcabucería, lucha de los embajadores, toma del castillo por el Embajador Moro y posterior desfile triunfal del bando moro.

18:00 horas: Triunfal Entrada Cristiana. Con la participación de todas las comparsas precedidas por el Embajador Cristiano.

Domingo 9 de junio

08:00 horas: Diana

11:00 horas: Ofrenda de Flores. Desde la Plaza Castelar hasta la iglesia arciprestal de Santa Ana.

12:30 horas: Solemne Misa en honor al Santo

18:00 horas: Entrada Mora. Con la participación de todas las comparsas precedidas del Embajador Moro.

Lunes 10 de junio

10:00 horas: Alardo de arcabucería

11:30 horas: Estafeta y Embajada Cristiana

18:30 horas: Procesión de San Antonio Abad. Al acabar traslado del Santo a la ermita. A la entrada de San Antón a la ermita se disparará una alborada pirotécnica, que pondrá fin a las fiestas.

Son miles de personas las que se concentran en estos días en la calle.

«Hemos iniciado el trabajo de la declaración de Interés Turístico Nacional»

Rubén Alfaro, Alcalde de Elda.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, va a vivir estas fiestas de una forma muy intensa y especial. No sólo por la celebración del 75 aniversario de los Moros y Cristianos sino también porque su hermana y su padre son la abanderada y el capitán de la comparsa de Estudiantes a la que él pertenece desde niño

La Junta Central de Comparsas y el Ayuntamiento de Elda trabajan de forma conjunta para lograr la declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional.

Alcalde de Elda, Rubén Alfaro.

P: Elda va a vivir unos Moros y Cristianos muy especiales al celebrar su 75 aniversario ¿Cómo piensa disfrutar el alcalde de estos festejos?

R: Con mucha alegría y con muchas ganas de disfrutarlos. En primer lugar como homenaje a los pioneros, y además tenemos la oportunidad de reencontrarnos con la importancia de nuestra fiesta , de lo que somos capaces de ser y lo que hemos conseguido. Nuestra ciudad es una de las más importantes de la Comunidad Valenciana en Moros y Cristianos.

P: Este año, en Elda se ha vivido mucha fiesta con las celebraciones de las comparsas que cumplen 75 años de historia ¿Eso ha incrementado mucho el trabajo del alcalde?

R: Sí, pero no sólo el del alcalde sino el de todos los servicios públicos. Este año hemos visto incrementado los servicios de emergencia y de las distintas brigadas municipales como la de limpieza.

P: Una de las asignaturas pendientes y por la que apuesta la Junta Central de Comparsas es la declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional ¿Cómo van los trabajos en este sentido?

R: Hemos trabajado con la Junta Central de Comparsas en esa promoción conjunta de los Moros y Cristianos. Ya se ha hecho algún avance. Parece ser que se iba a modificar el decreto del nombramiento de las Fiestas de Interés Turístico Nacional. La modificación, finalmente, ha quedado en segundo plano por el largo periodo de las elecciones. Cuando se reforme la normativa se reiniciarán los trabajos.

En este aspecto, es importante que Ayuntamiento y Junta Central de Comparsas estamos trabajando de forma conjunta y en los próximos meses o años podremos conseguir la declaración.

P: ¿Será el primer paso para lograr el Interés Turístico Internacional?

R: Después de lograr la Nacional tendremos esperar unos años para intentar conseguir la Internacional. Ahora es importante lograr la categoría nacional y posteriormente, deberíamos valorar si damos este salto o no.

P: ¿La mayor aportación económica municipal se hace a los Moros y Cristianos?

R: Sí, sobre todo por ser la fiesta que mayor participación tiene en la calle . Hay que tener en cuenta que la mayor aportación municipal se debe a que por el operativo de servicios públicos que se organiza en Elda en Moros y Cristianos. Son miles de personas las que se concentran en estos días en la calle y necesitas seguridad, limpieza, multitud de operativos especiales.

Elda va a vivir unos Moros y Cristianos muy especiales.

P: Los Moros y Cristianos son una parte importante de la vida institucional del alcalde y también de la personal y este año su familia ha asumido una capitanía ¿Cómo se va a poder compaginar estas dos facetas?

R: Lo vamos a intentar llevar lo mejor posible. Después de pasar un periodo electoral al que le he dedicado mucho tiempo y esfuerzo, no he podido disfrutar lo que me hubiera gustado con mi familia de la capitanía y ahora, voy a dedicar una parte de mi tiempo estas fiestas para estar con ellos. Voy a cumplir con los actos protocolarios pero intentaré estar los máximo posible con ellos. Fue idea mia y de mi hermana asumir la capitanía en el 75 aniversario y al final no pudimos serlo juntos por mi cargo de alcalde.

P: Desde el punto de vista del Alcalde más que del festero ¿Qué le faltan a los Moros y Cristianos de Elda?

R: No sé. A mi me gustaría que se potenciarán las relaciones intergeneracionales. A la fiesta no le falta ni le sobra nada, está bien. Pero no nos podemos olvidar que el diseño de la fiesta está hecho por los más veteranos. La gente más joven no tiene la misma visión. Sería interesante abrir espacios intergeneracionales y saber qué piensan los jóvenes de la fiesta. El año del 75 aniversario,es un buen momento para crear estos espacios, cuando vemos que la fiesta está solidificada y debemos empezar a pensar en su futuro.