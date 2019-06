Elda lanza una campaña para frenar el consumo de alcohol en Moros y Cristianos

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Comisión Municipal de Drogodependencias y Otras Conductas Adictivas y en colaboración con ella empresa Evalue, ha puesto en marcha la campaña 'Si te pasas no hay marcha' para concienciar a la juventud sobre el consumo moderado de alcohol y drogas durante las fiestas de Moros y Cristianos.

Esta campaña tiene el objetivo de "prevenir el consumo de alcohol y drogas entre adolescentes durante las fiestas de Elda", ha señalado la edil de Servicios Sociales, Alba García.

Para ello se van a llevar a cabo una serie de acciones informativas en instituciones y centros públicos de la ciudad, así como en los cuartelillos y establecimientos colaboradores, donde se van a colocar carteles con un decálogo de recomendaciones y se repartirá material de merchandising, como postales e imanes con el lema y la imagen de la campaña.

"Durante las primeras horas iremos por las zonas de fiesta e inmediaciones mediando, hablando con la gente, dándoles pautas y consejos adecuados a sus condiciones", ha explicado la coordinadora de la campaña, Sandra Medina. "Además, este mediador irá acompañado de un observador que observa qué tipos de consumo están haciendo, dónde se consume más, donde hay puntos de venta ilegal...".

También habrá informadores en una carpa que se instalará el jueves por la tarde en la Plaza de Sagasta, junto a la fuente, coincidiendo con el acto de la entrada de bandas, y el material de difusión se llevará también a las comparsas y los cuartelillos de gente joven. Este punto informativo estará durante todos los días de 17 a 22 horas.

Entre la recomendaciones del decálogo se recuerda que la mejor manera de controlar y evitar situaciones de riesgo derivadas del consumo de alcohol durante las fiestas es no consumir aunque, si al final deciden hacerlo, que sea con moderación. También se pide que no experimenten con las drogas ya que de hacerlo puede acarear problemas de salud y con la ley, y otras recomendaciones como el uso de contenedores y papeleras, no molestar con gritos ni ruidos innecesarios y se recuerda el teléfono de emergencia que es el 112.

Además, también se van a repartir preservativos entre los jóvenes con el fin de evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

Por su parte, la coordinadora de la campaña ha hecho hincapié en el objetivo de "realizar una reducción de daños, esto quiere decir que sabemos que la gente consume alcohol y está deseando que lleguen los Moros pero nosotros y nosotras mediamos e informamos y así recogemos como viven las fiestas y les damos pequeños consejos para que puedan disfrutar de las fiestas y no se las pierdan por un coma etílico, el fin es pasar unas fiestas seguras y divertidas".