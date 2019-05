El plan estratégico del PP para las urbanizaciones y pedanías

Las urbanizaciones y pedanías se han convertido en una prioridad absoluta para el Partido Popular de Monforte del Cid ya que, por primera vez, ha presentado un programa destinado a este grupo de la población, que representa casi el 25% de la población.

En la presentación de su lista electoral ya adelantó el candidato José Ángel Maciá las líneas básicas de su plan de trabajo, "que busca llevarnos al Monforte del 2023 con una población llena de servicios iguales a todos, independiente de donde vivas".

En dicha presentación sorprendió un bloque de trabajo destinado sólo para las partidas diseminadas. Llamado AGENDA P.U.P. (Pedanías/Urbanizaciones/Partidas Rurales) los populares ponen por primera vez en la historia un plan de trabajo destinado en exclusiva para esta parte de la población.

Destaca la presencia de Marina Moliner, una monfortina que reside en la urbanización Alenda y que, tras más de tres años trabajando en el proyecto, será la concejala en exclusiva que los populares han puesto al frente del proyecto. "Cuando Maciá me dijo que sería su número tres y que me debía dejar la piel por urbanizaciones y pedanías, no lo dude ni un segundo. Sé que necesitamos de una vez por todas ser parte de Monforte".

Entre las medidas destacan la comunicación con transporte al núcleo urbano, una brigada exclusiva de mantenimiento y limpieza, la colocación de cámaras de tráfico, o la construcción de un edificio polivalente y unas pistas deportivas en Montecid para el disfrute de los vecinos, así como una oficina municipal y retén de seguridad en Alenda, entre otras medidas. "Nos vamos a dejar la piel por "coser" de una vez por todas cualquier parte de Monforte, hemos escuchado a los vecinos y hemos sido valientes y ambiciosos en el compromiso que hemos adquirido con ellos", ha destacado la profesora Moliner.

Por su parte el candidato a la alcaldía José Ángel Maciá destaca "que hemos diseñado un proyecto único tras reuniones y peticiones de vecinos de las urbanizaciones, por lo que los servicios municipales de Orito, La Capitana, Montecid, Alenda o Pozoblanco, serán de una vez por todas igual que cualquier parte del núcleo urbano. Aquí no se puede funcionar a base de parches, aquí se necesita un proyecto lleno de compromisos, no de promesas que luego quedan en nada".