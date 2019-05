El conseller Vicent Soler se sube al «tren del agua» con alcaldes y agricultores

El salón de actos del Ayuntamiento de Monóvar acogió ayer una reunión sobre las obras del post-trasvase del Júcar-Vinalopó de la margen izquierda en la que estuvo presente el conseller de Hacienda, Vicent Soler, el director general del Agua, Manuel Aldeguer, y los alcaldes Natxo Vidal, de Monóvar; Lázaro Azorín, de Pinoso; Nelson Romero, de La Romana y María Dolores Berenguer, de Monforte del Cid, así como representantes de entidades agrarias y sociedades de regantes de la comarca del Medio Vinalopó.

El encuentro celebrado en la Casa Consistorial de Monóvar se desarrolló de forma cordial y acabó con la frase del conseller Vicent Soler: «El tren del agua ya está en marcha», tras lo cual todos los asistentes se dirigieron al cruce de las carreteras de Monóvar y Salinas para realizar una visita al embalse monovero de El Toscar, donde pudieron comprobar lo avanzada que están las obras en el tramo 0. A finales de enero este diario ya informó de que la nueva conducción de la margen izquierda del postrasvase Júcar-Vinalopó disponía de 3,1 millones de euros consignados por la Generalitat Valenciana para la ejecución del Tramo 0 de la primera fase.

«Hace dos años nos reunimos en Monóvar para impulsar estas obras tan necesarias para las comarcas del Vinalopó, en su margen izquierda y Pinoso, y hoy -por ayer- ya podemos decir que las mismas están en marcha con su tramo inicial y antes de que finalice el presente año lo estarán los tramos 1, 2 y 3».

El Gobierno valenciano, según destacó Soler, «ha hecho un esfuerzo en impulsar estas obras, como así lo demuestran los hechos y la inversión de 40 millones, y por eso ahora estamos en disposición de hablar de una realidad y del cumplimiento de un compromiso».



«Un bien común»

Por su parte el alcalde Natxo Vidal señaló que «Monóvar se ha convertido en un punto común de la comarca para resolver uno de los problemas más acuciantes como es el tema hídrico, ya que el agua es un bien común y no un negocio y hay que conseguir que se convierta en un derecho de todos». Palabras a las que el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín, añadió que «nosotros –los socialistas- no decimos las cosas, nosotros las hacemos y con estas obras ya se ha acabado con la demagogia de la pancarta del "Agua para Todos" que tanto salió a relucir en tiempos que afortunadamente para todos ya son tiempos pasados». Por último Azorín señaló a los agricultores y regantes de la comarca como «los grandes protagonistas de este logro, ya que han sabido estar y esperar este momento, tras décadas de haber sufrido engaños y mentiras, de aquellos gobernantes que dijeron y prometieron mucho y no hicieron nada».