Biar se queda este año sin actos de arcabucería

Las fiestas de Moros y Cristianos de Biar no tendrán este año actos de arcabucería. Una tradición secular que se quiebra por motivos ajenos a los festeros, las comparsas y el Ayuntamiento.

El problema está en el polvorín de Montealegre del Castillo, que es el encargado de abastecer de pólvora a las poblaciones festeras de la comarca. Sus responsables aseguran que se han quedado sin existencias debido a un problema de fabricación, que ha obligado a retirar una partida de explosivo defectuoso.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, ha participado este mediodía en la Junta Local de Seguridad de Elda y Petrer y ha admitido la existencia de este "gran problema", que también podría afectar a los alardos y guerrillas de las próximas fiestas de Moros y Cristianos de Petrer, Salinas, Elda, Muro de Alcoy. También a los Moros y Cristianos de Villena les afectará esta restricción debido a que el próximo domingo sus festeros deberían recibir a la efigie de La Mahoma, procedente de Biar, con salvas de arcabucería.

"No nos cuadra que de la noche a la mañana el polvorín informe de que no le queda pólvora. Tendrán que promover otras vías para suministrarse, pero tanto los ayuntamientos como Subdelegación del Gobierno ha cumplido con todas las exigencias legales y ha realizado todos los pasos necesarios para solicitar el explosivo", ha indicado el alcalde de Elda, el socialista Rubén Alfaro, durante la Junta de Seguridad.



Advertencia

Araceli Poblador ha recordado que "está totalmente fuera de ley abastecerse de pólvora en lugares donde no esté permitido" y la alcaldesa de Petrer, la socialista Irene Navarro, también ha mostrado su sorpresa ante el anuncio del polvorín de Montealegre del Castillo: "Me parece muy extraño que en 24 horas no tengan existencias de pólvora cuando todavía estamos a principios de año, por lo que ahora lo inmediato es ver cómo ese polvorín puede abastecerse de otros".