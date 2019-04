Nueva oleada de salchichas con alfileres

La Policía intensifica la vigilancia.

Vuelve a extenderse por Elda, Petrer y Novelda la preocupación entre los propietarios de mascotas por la aparición de nuevas salchichas con alfileres ocultos en su interior. El problema se ha vuelto a detectar en algunos descampados y parques de Petrer, Elda y Novelda. Concretamente a las espaldas del instituto Azorín de Petrer, en el Sector 9 de Elda y en un solar utilizado como aparcamiento en el barrio La Garrova de Novelda.

Tanto la Policía Local como la Nacional tienen conocimiento de estos hechos y los agentes han intensificado la vigilancia para tratar de localizar al autor o autores. No obstante se trata de acciones muy difíciles de perseguir.

La oleada inicial se produjo a principios de febrero. A finales de marzo se repitió y en los primeros días de abril ha vuelto a suceder. Los dueños de animales de compañía y las protectoras han alertado rápidamente del peligro por las redes sociales. Una de las afectadas advertía que al sacar a su perro a pasear por el descampado del instituto Azorín de Petrer se había encontrado con dos trozos de salchicha con dos alfileres incrustados. Su can se llegó a meter uno de ellos a la boca pero lo escupió al instante. «Yo quiero decirle a la gentuza que hace esto -comenta la afectada- que si no les gustan los animales que no los tengan, pero no tienen ningún derecho a herirlos o matarlos». En ese mismo lugar Antonio Nájera le salvó la vida a su perrita, una mestiza de seis años llamada Bola, tras percatarse de que estaba comiendo algo que había encontrado en el suelo. Ante las dudas la llevó al veterinario pero está fuera de peligro. No ha corrido la misma suerte otro can de Elda que, al parecer, murió hace unos días tras ingerir la comida trampa.

Mari Cruz Pérez Ycardo: «Las agujas se clavan y causan la muerte por hemorragia con mucho sufrimiento»

Veterinaria de la clínica San Antón de Elda

P ¿Quién disfruta matando así a un animal doméstico?

R Gente mala con una mente enferma, sin ningún sentimiento ni empatía por los animales.

P ¿Es cosa de menores o de mayores?

R Yo creo que es cosa de mayores que, de este modo tan cruel, buscan vengarse de los dueños o simplemente hacer el mal por el mal.

P ¿Qué daños produce?

R Daños muy graves. Lo más probable es que los alfileres se claven en el intestino o el estómago y terminen causando la muerte del animal por hemorragia interna con mucho sufrimiento.

P ¿Cómo puede detectarse?

R Los síntomas más habituales son que el perro no come, o si come vomita en seguida, y también expulsa heces muy negras.

P ¿Qué se puede hacer?

R Ante la sospecha hay que hacerle una radiografía que refleja con mucha claridad el problema. Si se confirma hay que operar lo antes posbile para extraer los alfileres y, a veces, también es necesario cortar parte del intestino.

P ¿Los gatos callejeros también pueden caer en la trampa?

R Es más difícil porque comen despacio y mastican los alimentos mucho más que los perros.