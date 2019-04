El candidato del PP de Aspe presenta su lista electoral

El Comité Ejecutivo local del PP de Aspe ratificó en la tarde de ayer la lista electoral propuesta por el presidente y candidato a la Alcaldía Sergio Puerto con la que los populares concurrirán a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

Como ya se adelantó el pasado martes, Nuria García, abogada-mediadora y hasta el pasado 8 de marzo Defensora del Vecino en el Ayuntamiento de Aspe se incorpora a la candidatura popular como número 2, también destaca el regreso a una lista electoral de quien fuera concejal en el equipo de gobierno del PP durante la legislatura 2007-2011 Óscar Planelles como número 6 y el adiós a la primera línea política de Juan Antonio Pérez Sala que cierra la lista después de 24 años de servicio público ininterrumpido como concejal en el Ayuntamiento de Aspe.

De los ocho concejales que a día de hoy forman el Grupo Municipal Popular sólo 4, el propio Sergio Puerto, Antonio Emmanuel Mira, Juan Ruíz y Rebeca Giménez, aparecen entre los 11 primeros aunque todos se mantienen en la candidatura apoyando el proyecto de Sergio como candidato a la alcaldía. Un histórico del partido como es Alfredo Díez Marcos aparece como único suplente por expreso deseo de Sergio Puerto.

La lista del partido Popular cuenta con representantes de todos los ámbitos de la vida social de Aspe, desde el deporte a la agricultura pasando por la acción social, la educación, la salud o las fiestas y tradiciones y pretende ser un reflejo de la diversidad y riqueza con la que cuenta el municipio de Aspe y que desde el Partido Popular están convencidos de poder potenciar si logran acceder al gobierno municipal tras las elecciones de mayo.

Sergio Puerto ha manifestado que "me siento muy orgulloso de la lista que hemos confeccionado y que estoy convencido obtendrá un excelente resultado el próximo 26 de mayo que nos permitirá gobernar y gestionar el Ayuntamiento de Aspe durante la próxima legislatura" y sobre la composición de la misma añadía que "la base fundamental la forman muchas de las personas que me vienen acompañando como miembros de la ejecutiva desde que llegué a la presidencia del partido en julio de 2017 lo cual era un objetivo que me marqué en ese momento. Para mí era importante, y lo sigue siendo, que en la lista figuraran personas con las que durante casi dos años hemos debatido sobre el estado de Aspe, sobre sus necesidades y posibilidades planteando entre todos medidas y alternativas de futuro. Si a eso unimos incorporaciones como la de Nuria y otras personas que a lo largo de estos años me han mostrado su apoyo y confianza pues la verdad es que es para estar contento, satisfecho y agradecido"

La lista electoral del PP para las elecciones del 26 de mayo es la que sigue:

1. Sergio Puerto Manchón.

2. Nuria García Gil.

3. Antonio Emmanuel Mira Cerdán.

4. José Ramón Botella Cañizares.

5. Rosa Martínez Pérez.

6. Óscar Planelles Corrales.

7. Juan Ruíz García.

8. Mª José Cifuentes Rodenas.

9. Rebeca Giménez Alemañ.

10. Pascual Botella García.

11. Javier Yáñez Galvañ.

12. María Gallardo Pérez.

13. Ezequiel Caparrós Pastor.

14. Mª Carmen Gómez Martínez.

15. David Olivares García.

16. Mª Paz Aznar Manchón.

17. David Alemañ Galvañ.

18. Carmen Mª Marhuenda Corrales.

19. Tomás Miralles Prieto.

20. Paquita Montes Ayala.

21. Juan Antonio Pérez sala.

Suplente:

Alfredo Díez Marcos.