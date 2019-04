Palabras sinceras para un tiempo nuevo en Sax

Nuestra agrupación de electores nace para ofrecer a la política local un soplo de aire fresco, del cual está muy necesitada. Nuestro empeño estará siempre vinculado a fomentar día a día la capacidad resolutiva, gestora y empática, entre otros condicionantes de peso, para salir de esta situación de inoperancia política, evitando así la desidia e ir consiguiendo poco a poco la excelencia en los servicios públicos.

Las personas que me acompañan, defendemos nuestro proyecto de trabajo convencidos de nuestras fortalezas, ya que estamos ligados día a día desde la parte personal y profesional a la ciudadanía de nuestro pueblo. Sólo desde esta perspectiva, somos capaces de tener una visión real de las carencias y necesidades, siempre vinculadas al bien común.

Las competencias de la política local, se centran principalmente en dar respuesta adecuada a cuestiones propias de la vida cotidiana de los ciudadanos y a prestar unos servicios obligatorios por ley. Sin embargo nosotros queremos ir más allá, no nos resignamos al mínimo obligatorio y legal, queremos ampliar la cartera de servicios a todos los sectores posibles como promoción económica, ampliar el ámbito de medio ambiente, telecomunicaciones, servicios sociales, educación, protección de animales, poner en valor el patrimonio local como parajes naturales y urbanísticos, etc. o aquellos ámbitos en los que haya una inacción de otros poderes territoriales (Estado y Comunidad Autónoma)

El Ayuntamiento, es la administración más cercana, por lo que es esencial que exista un funcionamiento interno eficaz y eficiente, pero también fluido y cordial. Una buena gestión se basa en materializar el máximo de metas posibles, con la típica e inherente limitación y escasez de recursos de la que se dispone. También un contacto periódico y programado con el tejido asociativo es clave para tener una visión real de la situación y circunstancias de las personas a las que nos debemos. Trabajar en esta línea de actuación evitaría el continuo deterioro que se viene produciendo en los últimos tiempos, repercutiendo con ello en la calidad de vida, proyectos presentes y futuros de los ciudadanos de nuestro pueblo.

Vamos a dar unas pinceladas de los propósitos generales a los que aspiramos, que afectan e impactan directamente a los vecinos, que en su momento se desarrollarán convenientemente en el programa.

En el área de medio ambiente, la iniciativa local debe de marcar la pauta para el fomento y desarrollo de las energías renovables y otros programas que favorezcan un municipio más sostenible. En cuanto al tratamiento de residuos, dónde se invierte gran parte del presupuesto municipal, es nuestro deber divulgar y fomentar la reducción de la basura que generamos, problema latente y costoso a todos los niveles, pero también

necesitamos la colaboración ciudadana, en algo tan clave y básico como es el deber cívico de no tirar la basura al suelo y respetar el espacio y mobiliario público. En resumen, todo pasa por una toma de conciencia personal y colectiva.

Otro área importante es urbanismo y territorio, no nos podemos permitir el lujo de perder subvenciones, como ha venido ocurriendo por negligencia y falta de gestión evidente, éstas no abundan y es una oportunidad perdida de mejora principal y fundamental. También es clave solicitar y buscar todos los programas y ayudas públicas a los que podamos optar. Hay que tener en cuenta no sólo el casco urbano, que por supuesto es fundamental y prioritario, sino también todo el término municipal, para contribuir a su vertebración hay que realizar un mantenimiento y arreglo de caminos rurales mediante una calificación objetiva, para destinar los recursos disponibles de manera más eficiente posible.

Bienestar Social, es prioridad para nosotros. Se debe tener una especial sensibilidad, poniendo todos los recursos disponibles para que se tramiten con la mayor celeridad y diligencia los expedientes relacionados con las ayudas y apoyo a las personas en una situación vulnerable, etc. Cómo se está viendo en las dos últimas legislaturas, la dejación de funciones en este área, deja de manifiesto la nula sensibilidad con consecuencias desesperadas para los afectados.

Lejos de estar condicionados por siglas o influencias externas, nuestra candidatura está formada por vecinos implicados como son José Joaquín Micó Herrero, Cristian Ripoll Juan, Verónica Ortega Plaza, Rosario Carvajal García, Ana María Bustos Gil, etc., los cuales forman parte de diversas asociaciones: deportivas, culturales, educativas, sociales, vecinales, etc. Con la ventaja de que existe, de entrada, un contacto directo con la realidad de nuestro pueblo y sus distintas perspectivas, lo que nos permitirá valorar y tener mayor capacidad de maniobra para dar respuestas más eficaces, siempre con la complicidad de los sajeñ@s.



Manuel Gómez Cano (Cabeza de lista de la Agrupación de Electores 03630)