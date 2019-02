El profesor Francisco Mateos renuncia a su acta de concejal del PP para militar en VOX

El ex concejal del PP, Francisco José Mateos

El concejal del Partido Popular, Francisco José Mateos, ha presentado hoy su renuncia a su acta al mismo tiempo que ha tramitado su baja en el PP de Elda. Mateos es uno de los veteranos del consistorio eldense y de los Populares con doce años a sus espaldas en la política municipal. El profesor de Formación Profesional, ya jubilado, primero ocupo las carteras de Educación y Cultura durante los ocho años del gobierno municipal de Adela Pedrosa y para pasar, en esta legislatura, al banco de la oposición.

Mateos ha señalado que deja la militancia del PP «por motivos personales» pero no abandona la política. En una dura rueda de prensa en la que ha agradecido a todos los que han trabajado con él estos 12 años, tanto funcionarios como compañeros, ha avanzado que militará en Vox. Aunque exedil del PP no ha querido desvelar su futuro en la nueva formación, todo hace prever que será parte importante de la candidatura. Mateos ha insistido en que no ha mantenido reuniones con partido de Abascal, aunque si con militantes de éste en Elda.

Los dos portavoces del PP, Fran Muñoz y Alberto García han estado presentes en el acto en el que ha hecho publico su renuncia. Muñoz ha indicado que «en el ámbito personal, tenemos que respetar su decisión», a lo que ha añadido que «la amistad está por encima de las siglas». Además le ha agradecido que antes del abandonar el PP haya entregado su acta, «esto es lo que hay que hacer para irse de una forma elegante y no como hicieron otras (refiriéndose a las dos concejalas no adscritas Reme Soler y Mª Dolores de la Dueña)» ha apuntado.

El presidente de Nuevas Generaciones, José Vicente Hernández, será el nuevo concejal del PP y llegará a asumir el cargo en el último suspiro de la legislatura que lidera el socialista, Rubén Alfaro.