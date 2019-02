El PP de Elda y Petrer denuncia que Educación vende humo con el Plan Edificant

Los portavoces de los grupos municipales Populares de Elda y Petrer, Fran Muñoz y Pepa Villaplana han denunciado, esta mañana, la venta de humo que ha supuesto para ambos municipios la visita del secretario autonómico de Educación, Miguel Soler el pasado miércoles. El secretario autonómico realizó diversas promesas de inversión en materia escolar procedentes del Plan Edificant. El Partido Popular lleva denunciando desde hace más de un año que este es "un plan virtual que hasta el momento no se ha visto plasmado en un solo euro en infraestructuras educativas para la comarca" afirma Francisco Muñoz.

El pasado miércoles Miguel Soler prometió 29 millones de euros del Plan Edificant destinados a los centros escolares de la comarca del Medio Vinalopó, de los cuales, 11 millones de euros irían destinados al municipio de Elda y 10 millones de euros para Petrer. Por tanto, la pregunta de los dos portavoces del Partido Popular es: «¿Cuánto dinero queda para el resto de las localidades que componen la Comarca del Medio Vinalopó?».

Además, el portavoz del Partido Popular de Elda ha recordado que "el proyecto de la escuela Infantil de Santa Infancia estaba previsto para ser ejecutado en el primer semestre de 2017 y que, incluso Ximo Puig, llegó a prometer el inicio de las obras". Dos años mas tarde y con el Plan Edificant en marcha, "la escuela infantil sigue en barracones y el nuevo proyecto todavía no ha sido aprobado por Consellería".

El portavoz Popular ha señalado que "Soler vino a Elda a contar lo que no han hecho en cuatro años y ha incidido que la realidad es que la legislatura va a finalizar sin que a Elda llegue ni un solo euro de este plan para las infraestructuras alicantinas, pese a los anuncios que ha realizado el alcalde en el último mes".

La visita del secretario de Educación, Miguel Soler, en el municipio de Petrer fue en el mismo sentido, "vendió humo", afirma Pepa Vilaplana, portavoz del Partido Popular de Petrer. En Petrer "se demostró claramente el abandono de la Consellería de Educación por el IES Azorín fundamentalmente. "La rehabilitación de este centro educativo está paralizada desde hace meses con graves perjuicio para alumnos y profesorado porque no se dan las garantías de seguridad necesarias. Además, el secretario autonómico vino a Petrer para comunicar el retraso del plazo para la licitación de las obras", afirma Pepa Villaplana.

Asimismo, la visita del secretario autonómico de educación en Petrer "fue para hacer un acto solo para los militantes del PSOE y no para todos los ciudadanos de Petrer" explica Villaplana. Por tanto, continua la portavoz del PP de Petrer, "desde el Partido Popular denunciamos el uso partidista de la educación que se está realizando por parte de los equipos de gobierno de las dos localidades.