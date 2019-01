CC OO recurre las bases para cubrir cinco plazas de agente de la Policía Local en Petrer

El Sector de Administración Local de la FSC de CC OO ha interpuesto un recurso contra la publicación de las bases y convocatoria del proceso selectivo para cubrir en propiedad cinco plazas de agente de la Policía Local en Petrer. En el escrito que suscribe el coordinador general Julio Conesa Martí se señala que "El contenido de las mismas, y su ajuste a las bases generales aprobadas en el Ayuntamiento de Petrer, no exime de la obligación de abordar la negociación de cada base específica, cuando ésta representa una modificación sustancial respecto de lo que establece la normativa vinculante, por cuanto se incorporan pruebas físicas no contempladas en la Orden de 23 de Noviembre de 2005, sin que se haya producido la valoración sobre la oportunidad o no de su inclusión y por tanto en el marco de la pertinente negociación al respecto. En este sentido dichas bases no ha contado con la negociacio?n preceptiva en Mesa General de Negociación de conformidad con la Ley 7/2007, de 12 de abril por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público y el RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se comprueba que mientras la Orden establece para el Turno Libre. Escala Básica. Categoría Agente. Las pruebas físicas con carácter obligatorio y eliminatorio de la siguiente manera: 1. Trepa de cuerda con presa de pies: hombres, 4 metros; mujeres, 3 metros 2. Salto de longitud con carrera: hombres, 4 metros, mujeres, 3,80 metros. 3. Salto de altura: hombres, 1,10 metros; mujeres, 1 metro. 4. Carrera de velocidad en 60 metros: hombres, 10 segundos; mujeres 12 segundos. 5. Carrera de resistencia en 1.000 metros: hombres; 4 minutos; mujeres, 4 minutos 10 segundos".

Si el Ayuntamiento decidiese establecer una prueba de natación, el contenido y marca mínimos serán: 6. Natación, en 50 metros: hombres, 57 segundos; mujeres, 1 minuto. La calificación de este ejercicio será de apto o no apto, debiendo superar como mínimo cuatro de las pruebas para ser calificado como apto. Sin embargo, según mantiene CC OO, el Ayuntamiento de Petrer ha variado el contenido de manera sustancial 1.-Trepa de cuerda con presa de pies: hombres, 5:50 metros; mujeres, 4:50 metros 2-Salto de longitud con carrera: hombres, 4,55 metros, mujeres, 3,80 metros. 3.-Salto de altura: hombres, 1,50 metros; mujeres, 1,20 metros. Las bases sustituyen la Carrera de velocidad en 60 metros: hombres, 10 segundos; mujeres 12 segundos. Por Carrera pedestre con una distancia de 100 metros: hombres13,00 segundos; mujeres 14,50 segundos 5. También se sustituye la carrera de resistencia en 1.000 metros: hombres 4 minutos; mujeres, 4 minutos 10 segundos . Por Carrera pedestre con una distancia de 1.000 metros: hombres 3 minutos con 34 segundos; mujeres 4 minutos con 3 segundos. Y se incorpora la prueba de dominadas: hombres 7 repeticiones; mujeres 4 repeticiones. "Es evidente -subraya Conesa- que dichas pruebas no buscan ajustarse al perfil del puesto de trabajo de agente de la Policía Local, sino servir de elemento disuasorio con objeto de reducir el número de aspirantes imposibilitando con ello que aspirante con perfil profesional adecuado e incluso alta cualificación, se abstengan de participar en el proceso selectivo".

"Resultando a todas luces injusto y excediéndose en gran medida de las pretensiones iniciales del legislador", denuncia el responsable sindical. Por otra parte, la base se?ptima Turno de Movilidad contempla en su apartado pruebas psicotécnicas, aptitudinales y de personalidad, cuando esto no se ajusta a la ley. Ya que la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, en su artículo 65. Sistema de provisión, para la provisión, por el turno de movilidad, indica que se llevará a cabo por el procedimiento de "concurso", siempre incluirá una prueba psicomédica para determinar la idoneidad de la persona aspirante, por lo tanto "solo" personalidad y la entrevista que tendrá por objeto clarificar aspectos técnicos relativos a la experiencia y a los méritos aportados. Y en referencia al grupo V (temas locales) debería quedar claro en la bases que se facilitara a los aspirantes la información necesaria para que puedan tener conocimiento del contenido de dichos temas.

En virtud de todo ello desde el sector de la Administración Local FSC-CC OO se solicita que se proceda a la convocatoria de la Mesa General de Negociación y se acuerde la revisión de oficio del contenido de las mismas.