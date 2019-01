El Ayuntamiento de Sax niega que Educación haya entregado el proyecto

El equipo de gobierno de PSOE-Podemos de Sax asegura que las obras del colegio Cervantes de Sax están pendientes de la entrega del proyecto técnico por parte de la Conselleria de Educación. Lo dice después de que los responsables educativos de la Generalitat Valenciana hayan achacado el retraso de la reforma al propio Ayuntamiento. "El citado proyecto técnico -señala el alcalde socialista Juan José Herrero- es la actuación básica e imprescindible para el inicio de la contratación de las obras y, a día de hoy, todavía no está acabado ni entregado al Ayuntamiento por parte de la dirección territorial de Educación. Sin esto, es absolutamente imposible sacar a concurso las obras del colegio Cervantes, por tanto este Ayuntamiento no puede más que reclamar insistentemente a la Conselleria la conclusión de este proyecto técnico, pero si él no podemos contratar las obras del colegio".

El bipartito de Sax reconoce que las obras se han dilatado mucho. Concretamente año y medio. "Y no estamos conformes con ello. Por eso hemos estado insistentemente reclamando el proyecto técnico a la Conselleria", señala el alcalde añadiendo que "debemos dejar claro que no se trata de pasarse la pelota de una institución a otra sino de aclarar la actual situación de las obras del Cervantes a la ciudadanía. El Ayuntamiento es el primer interesado en que las obras se lleven a cabo y no dejaremos de hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo".