Villena estudia devolver a la Patrona al santuario antes del Ecuador Festero

Lograr que la normalidad vuelva al santuario de Nuestra Señora de las Virtudes es el objetivo de las reuniones que se han mantenido en las últimas semanas entre concejales del equipo de gobierno, el alcalde de Villena, Javier Esquembre, y representantes de la Junta de la Virgen.

El alcalde indicó que con el traslado de la Patrona a su santuario se busca respetar las tradiciones festeras, devocionales y culturales de la población. Así, la concejala de Fiestas, Conchi Beltrán, afirmó que están estudiando devolver a la Patrona de Villena, Nuestra Señora de las Virtudes, a su santuario antes de los actos programados el 3 de marzo por la Junta Central de Fiestas con motivo del Ecuador Festero.

Desde el pasado 23 de diciembre, la Patrona de Villena permanece en la iglesia de Santiago, tras ser trasladada de forma excepcional por motivos de seguridad después de la clausura de la iglesia del santuario por la aparición de grietas.

En estos encuentros se ha planteado el retorno de la Sagrada Imagen al santuario para mantener el compromiso que realizaron los villenenses en 1624 de ir en romería al santuario dos veces al año; una con motivo de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre y otra coincidiendo con la Anunciación a María el 25 marzo. Desde hace quinientos años, los villenenses van en romería a la pedanía de Las Virtudes el último domingo de agosto antes del inicio de las fiestas de Moros y Cristianos y el primer domingo, después del de Gloria y tras la Semana Santa, conocido como el Día del Voto.

Así, se propone situar la Imagen de Nuestra Señora de las Virtudes en el salón Regio, una dependencia que el Consistorio tiene en el santuario y que se habilitó como capilla en Navidad para la celebración de eucaristías, al estar clausurada la iglesia

Sin embargo, para la Junta de la Virgen el salón Regio no reúne las medidas de seguridad y accesibilidad necesarias para la estancia de la Sagrada Imagen y considera que la iglesia de Santiago es el mejor lugar para que permanezca la Patrona hasta que concluyan las obras de rehabilitación. No obstante, no se opone a que la Patrona sea de nuevo trasladada y ubicada en el salón Regio, pero con la condición que se refuercen las medidas de seguridad y la accesibilidad de este lugar.

Por otro lado, la entidad mariana considera que la adecuación del salón Regio no estará realizada para los actos del Ecuador Festero, que se celebran en el santuario. De este modo plantea a la Junta Central que la tradicional misa se realice este año en la iglesia de Santiago. Además, propone que la romería de traslado de la Sagrada Imagen al santuario se lleve a cabo coincidiendo con la celebración del Día del Voto. El alcalde aseguró que en unas semanas el salón Regio estará adecuado y se podrá trasladar a la Patrona.