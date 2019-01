Elda tendrá que pagar 228.482 euros por el litigio de la piscina de la era Pedrosa

Deberá abonar la revocación de la permuta en la anterior legislatura de los terrenos para la construcción de la instalación deportiva «Nacho Gil».

El Ayuntamiento de Elda pagará 228.482 euros al grupo empresarial Mergebe que construyó la piscina cubierta «Nacho Gil». El municipio ha perdido en el Supremo el recurso de casación ante la decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y finalmente, como la sentencia es firme, tendrá que abonar esta cantidad. Así, quince años después de su aprobación y a los diez de su anulación, la polémica permuta de la piscina cubierta sigue dando coletazos.

El concejal socialista Amado Navalón ha subrayado que la sentencia no sólo supone un varapalo a las arcas municipales sino que engorda, cada vez más, el valor de la piscina municipal cubierta, que se inauguró en 2007. «Inicialmente nos costaba cero euros, pero con la decisión del anterior equipo de gobierno, de las arcas municipales han salido más de dos millones y medio de euros para pagarla y hacer frente a las reclamaciones del grupo empresarial».

La reversión del intercambio dcidido por el gobierno popular de Adela Pedrosa conllevó un recurso por parte de la empresa en el que le pedía al Ayuntamiento 13 millones de euros por las pérdidas que le había conllevado la decsión del PP y que contradecía el acuerdo al que, previamente, había llegado con el gobierno liderado por el socialista Juan Pascual Azorín. El grupo Mergebe restituyó todos los bienes que el PSOE les había entregado por la cesión de la piscina construida en la finca Villa Maruja, que pasaba a ser de titularidad municipal.

Con esta decisión, el Ayuntamiento tuvo que pagar la construcción de la piscina. Además los terrenos del sector 9, que volvieron a manos del Ayuntamiento, se habían urbanizado. Por lo tanto, la empresa reclamó, a través de los tribunales, los costes de gestión notarial, las cuotas de urbanización, la constitución y cancelación de las hipotecas y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que abonó los años en los que fue propietario de esas parcelas. Esa cantidad es la que ahora se deberá satisfacer.

A este respecto, el concejal de Ciudadanos, Paco Sánchez, ha indicado que «nos ha llegado una más de las sentencias de legislaturas pasadas, que ahora hay que pagar». El edil ha apostillado que «tanto políticos como funcionarios deberán asumir que las cosas no se hicieron conforme a derecho, que no se hicieron bien». Además el portavoz de la formación naranja señala que se está trabajando en cuestiones de hace 20 años, cuando Ciudadanos no estaba en el consistorio local.

El portavoz de Izquierda Unida, Iñaki Pérez, ha insistido en que «la gestión no se hizo bien desde el principio y ahora nos toca pagar». «Era algo que se veía venir porque se cambiaron unos terrenos por la construcción de una piscina y los primeros valían cuatro y cinco veces más que la instalación deportiva» ha concluido.

Por su parte, la portavoz de Compromís e integrante del equipo de gobierno, Pilar Calpena, ha sido cautelosa en la estimación. «No entro a evaluar cuestiones de anteriores legislaturas, si lo hicieron bien o mal. La petición de la empresa ha sido valorada por los órganos competentes, han dictado sentencia y ahora nosotros tenemos que acatarla» ha zanjado.



El PP se ratifica en su decisión

Durante la legislatura de Adela Pedrosa se tomó la decisión de revocar la permuta realizada por los socialistas. El PP planteó que el alcalde socialista Juan Pascual Azorín, había incurrido en un «pelotazo».

En este sentido, el actual portavoz del Partido Popular, Fran Muñoz, se ratifica en la decisión que se tomó hace diez años de comprar la piscina y revocar la permuta.

El líder de esta formación indica que «ahora tenemos que pagar 228.000 euros pero entonces estábamos entregando a la empresa 6 millones de euros que valían los terrenos a cambio del solar de la Torreta, donde hoy está la piscina». «Eso fue un permutazo y con la decisión del Partido Popular nos ahorramos casi 4,5 millones de euros». «Lo hicimos bien» ha apostillado.