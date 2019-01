Robos en el campo que no cesan

Aumenta el clima de inseguridad porque los ladrones han comenzado a entrar en los chalés mientras los propietarios duermen.

Los ladrones se están cebando con las viviendas de la partida rural de Ledua en Novelda. En la noche del pasado jueves un vecino dio la voz de alarma tras observar cómo un hombre huía de su chalé después de haber saltado un muro con alambrada y seto. A continuación la joven propietaria de otra casa próxima escuchó ruidos extraños y acudió la Policía Local y la Guardia Civil.

En este caso fueron dos tentativas de robo pero la oleada de delitos contra la propiedad en este enclave del extrarradio de Novelda se inició el pasado 20 de julio, coincidiendo con la romería de Bajada de la imagen de Santa María Magdalena desde el cerro de La Mola, y la posterior procesión desde el Paseo de los Molinos hasta el templo de San Pedro Apóstol. Los cacos aprovecharon que muchos noveldenses se encontraban entre las 19 y 24 horas participando en el tradicional festejo para forzar la entrada de cinco chalés en busca de botín. Y desde entonces los robos se sucedieron de forma esporádica, pero continuada, hasta el extremo de que, según indicaron los vecinos consultados, el número de afectados ya alcanzaba la quincena en agosto. Y, además, con hogares forzados hasta en dos ocasiones.



Grupo de WhatsApp

Los afectados reclamaron entonces más vigilancia policial, reforzaron sus sistemas de seguridad instalando alarmas y crearon un grupo de WhatsApp para informarse, de manera inmediata, sobre cualquier movimiento extraño o alertarse si detectaban personas sospechosas merodeando por la zona. Tanto la Policía Local como la Guardia Civil redoblaron las patrullas y establecieron un dispositivo coordinado que les permitió detener, a finales de agosto, a dos hombres -un rumano y un español- como presuntos autores de violentar varios chalés. Pero al día siguiente quedaron en libertad con cargos tras declarar ante el juez.

A partir de ese momento la calma regresó a Ledua. Sin embargo desde mediados de diciembre la oleada delictiva se ha reactivado. Prueba de ello son la decena de tentativas de robos o asaltos frustrados que, según denuncian los propietarios, se han producido desde el pasado 2 de diciembre hasta esta semana. Una circunstancia que ha convertido la preocupación y el temor inicial de los afectados en malestar y una indignación creciente.

En las últimas actuaciones delictivas se ha dado, además, la agravante de que los ladrones, en contra de lo que venían haciendo hasta la fecha, han llegado a entrar a las viviendas con los moradores dentro o, al menos, lo han intentado. En uno de los asaltos ocurrido el pasado sábado los delincuentes llegaron a acceder de madrugada al interior de la vivienda donde una pareja y su hija pequeña se encontraban durmiendo. Para ello forzaron una ventana del aseo pero la alarma se activó y emprendieron la huida.

No obstante el modus operandi sigue repitiéndose. Solo buscan dinero y joyas despreciando los electrodomésticos o cualquier otro objeto de valor. Acceden a los chalés rompiendo puertas y ventanas. No emplean la violencia y si no logran desactivar la alarma o son descubiertos por los propietarios -como ha ocurrido muchas veces en esta segunda oleada- rehuyen el enfrentamiento y se dan rápidamente a la fuga.

A la quincena de robos y cinco tentativas frustradas que los vecinos denunciaron haber sufrido entre julio y agosto, se suman entre diciembre y enero otras siete tentativas. Crece, por tanto, la preocupación y el temor entre los propietarios de Ledua.